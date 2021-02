Mina Settembre: ci sarà una Seconda Stagione?

Anticipazioni TV

Si conclude stasera, con gli episodi 11 e 12, la prima stagione della fortunata fiction con Serena Rossi Mina Settembre. Dobbiamo aspettarci una seconda stagione? Vi spieghiamo come potrebbe essere.

La Fiction di Rai1 Mina Settembre sta per volgere al termine, ed è giusto che l'ultima puntata vada in onda proprio nel giorno di San Valentino, in cui si festeggiano gli innamorati. E’ giusto perché il pubblico italiano si è davvero lasciato rubare il cuore dalle disavventure e dalle imprese un po’ eroiche di un'assistente sociale che mette tutta se stessa nelle piccole missioni che deve intraprendere. La sua priorità sono le persone meno fortunate, spesso alle prese con violenze, debiti, problemi familiari e vecchiaia. Certo, ad aiutare Mina ci pensano le amiche del cuore, il fascinoso ginecologo Domenico, l’ex marito Claudio, eccetera, ma di Mina ce n'è una sola. Di questo si sono resi conto, fra gli altri, gli spettatori della quinta puntata, che hanno raggiunto il numero di 6.172.000, pari al 24.8% di share. Visto che così stanno le cose per la prima stagione della fiction che porta in tv uno dei dei più celebri personaggi nati dalla fantasia di Maurizio De Giovanni, è lecito chiedersi: ci sarà una seconda stagione di Mina Settembre?

Una seconda stagione di Mina Settembre? Parla la regista

In occasione della conferenza stampa di presentazione di Mina Settembre, quindi prima ancora che la puntata iniziale della fiction raggiungesse il piccolo schermo, un giornalista ha chiesto a Tiziana Aristarco se fosse in programma una seconda stagione di Mina Settembre. La regista, che all'epoca stava ultimando il montaggio degli episodi conclusivi, ha risposto: "Tutti noi saremmo felicissimi di poter iniziare a girare una seconda serie, anche in tempi brevi, lo speriamo tutti". Queste parole non ci dicono molto, ma sono state pronunciate all'inizio di un'avventura di cui non si conosceva l'esito.

Gli emoticon misteriosi di Serena Rossi

In questi ultimi giorni è rimbalzata da un giornale all'altro e da un sito all'altro la notizia di un messaggio di Serena Rossi che era una risposta alla domanda: ci sarà una seconda stagione di Mina Settembre? Grazie a una Instagram story della stessa attrice abbiamo appreso che questa risposta consisteva in una serie di emoticon, per la precisione 4: le dita incrociate, una ragazza con le mani alzate (che significa chi vivrà, vedrà), una faccina con la bocca cucita e un cuore. Non ci vuole un indovino per capire che la bocca cucita significa che qualcosa bolle in pentola ma non se ne può parlare. E infatti...

La notizia che aspettavamo!

Finalmente, a circa 24 ore dall'ultima puntata di Mina Settembre, è arrivata la notizia che aspettavamo. Reggetevi forte perché è strasicuro che la Seconda Stagione ci sarà! A dichiararlo è stato Fabrizio Cestaro, uno degli sceneggiatori. In un'intervista a Fanpage, ha detto che le storie sono già tutte definite, e che -attenzione, attenzione! - Mina deciderà finalmente fra Claudio e Domenico, il che significa che non lo scopriremo, ahinoi, nel Finale di Stagione in onda questa sera alle 21.25 su Rai1.

Cestaro ha inoltre confermato che torneranno Serena Rossi, Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno, Davide Devenuto, eccetera. Infine ha spiegato che si comincerà a girare molto presto perché l'intenzione è quella di non lasciar passare troppo tempo fra la fine della Prima Stagione e l'inizio della Seconda. Si tornerà dunque sul set nel 2021 per una messa in onda nel 2022. Ovviamente la data del primo ciak è segretissima.

La Seconda Stagione di Mina Settembre: le nostre 3 ipotesi su come sarebbe

A questo punto della discussione non possiamo non farci una domanda da almeno 100 milioni di dollari: di cosa parlerà la Seconda Stagione di Mina Settembre? La questione non è semplice, anche perché nel frattempo Maurizio De Giovanni ha reso il personaggio protagonista di due nuove avventure. Per divertirci, abbiamo pensato a una serie ipotesi.

Dopo aver fatto la sua prima apparizione nel racconto Un giorno di Settembre a Natale ed essere tornata nel racconto Un telegramma per Settembre, Mina è stata protagonista di due romanzi: Dodici Rose a Settembre, pubblicato da Sellerio nel 2019, e Troppo freddo per Settembre, uscito, con Einaudi, nel 2020.

Ipotesi uno: la fiction come i due romanzi di De Giovanni

La nostra prima ipotesi è che Tiziana Aristarco e il suo pool di sceneggiatori, d'accordo naturalmente con Maurizio De Giovanni, si siano lanciati in una trasposizione dei due libri, oppure del primo libro per la seconda stagione e del secondo per una ipotetica terza stagione. Se così fosse, molte delle carte in tavola dovrebbero essere cambiate. Innanzitutto la fiction dovrebbe avere un tono diverso, perché i romanzi sono in tutto e per tutto dei noir, con tanto di cadavere e di indagine. Quindi la vicenda non ruoterebbe più intorno a Mina che, in qualità di assistente sociale, risolve i problemi di una persona in difficoltà, ma incrocerebbe un caso di Mina a una vera e propria detective story. Senza svelare troppo, diciamo che le strade, nei romanzi, sono inizialmente parallele ma poi si intrecciano. Tanto in Dodici rose a Settembre quanto in Troppo Freddo per Settembre, ci sono Rudy Trapanese, la mamma di Mina con la sua badante, l'ex marito Claudio e Domenico "chiamami Mimmo". Si aggiungono tuttavia al gruppo due personaggi fondamentali: il magistrato Claudio De Carolis e il maresciallo Gargiulo. Tocca a loro investigare sull'assassinio di turno e, se la fiction volesse essere fedele ai libri di partenza, dovrebbe introdurli e renderli importanti almeno quanto gli altri protagonisti. Di conseguenza, se la seconda e la terza stagione non fossero liberamente tratte dall'opera di De Giovanni, dovrebbero sacrificare alcune figure a cui il pubblico si è affezionato e mettere l'elemento romantico in secondo piano rispetto al mystery, il che ci sembre poco probabie. Comunque, se così dovessero fare, Mina Settembre non diventerebbe troppo simile alla serie del Commissario Ricciardi, sempre tratta dai libri che De Giovanni ha dedicato a questo personaggio e fedelissima all'originale? In effetti il rischio ci sarebbe.

Ipotesi due: la fiction a metà fra i romanzi e l'invenzione

La nostra seconda ipotesi è che gli autori di Mina Settembre decidano, cum grano salis, di fare un "mischione" fra i libri di De Giovanni e alcune storie inventate che riguardano magari i personaggi secondari, anche perché Mina sarebbe troppo impegnata con i casi che si intrecciano ai delitti commessi per risolvere altri problemi, soprattutto in un'eventuale trasposizione di Troppo Freddo per Settembre. Ma ci sarebbe comunque un problema, e questo problema si chiama Domenico, perché, nella fiction con Serena Rossi, fra Mina e il Mimmo di Giuseppe Zeno scoppia la passione, e il primo bacio arriva presto, mentre nei due romanzi di De Giovanni siamo ancora "a caro amico". La bella notizia è che in Troppo Freddo per Settembre facciamo la conoscenza di 3 amiche di Mina: Greta, Luciana e Delfina, che non sono Titti e Irene, ma che, proprio in virtù del loro ruolo fondamentale nell'economia della vicenda, potrebbero "rivivere" in qualche modo nei personaggi di Christiane Filangieri e Valentina D'Agostino.

Ipotesi tre: la fiction come realtà a sé stante

La terza ipotesi per una seconda stagione di Mina Settembre è che Fabrizio Cestaro, Doriana Leondeff, Fabrizia Midulla, Marco Videtta e Costanza Durante se ne infischino dei romanzi di Maurizio De Giovanni e scrivano altre sei puntate della fiction che non hanno niente in comune con Dodici rose a Settembre e Troppo Freddo per Settembre. Siccome Fabrizio Cesaro ci ha detto che il tema forte della Seconda Stagione sarà la scelta d'amore di Mina, forse è così che andranno veramente le cose.