Mina Settembre: Anticipazioni della Terza puntata della fiction con Serena Rossi Stasera su Rai1

Continuano le disavventure dell’assistente sociale napoletana, divisa fra casi da risolvere e schermaglie amorose. L'appuntamento con la Terza Puntata stasera su Rai1.

La Nuova Fiction di Rai1 Mina Settembre, che porta sul piccolo schermo un personaggio nato dalla fervida immaginazione di Maurizio De Giovanni, sta conquistando il pubblico con i suoi protagonisti - a cominciare dall'assistente sociale Mina - e fino a questo momento ha fatto davvero il boom di ascolti. La Prima Puntata è stata vista da 5 milioni 836 mila spettatori, registrando il 22.6 per cento di share. La Seconda ha conquistato 5.980.000 spettatori, pari al 23.7% di share. Possono esserne contenti tanto la regista Tiziana Aristarco, quanto gli interpreti Serena Rossi, Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno e Marina Confalone, che tornano Stasera alle 21.25 per la Terza Puntata. Siamo sempre a Napoli, che fa da sfondo alle eroiche imprese di una bella trentottenne dal cappotto rosso che può scegliere fra un ginecologo e un magistrato ma non può avere una madre meno rompiscatole di quella che le ha dato madre natura.

Mina Settembre: dove eravamo rimasti?

Nella Seconda Puntata di Mina Settembre, Mina è andata a trovare Domenico, che ha aperto la porta seminudo. Fra i due è quasi scoppiata la passione, ma una telefonata della fidanzata del ginecologo ha rovinato tutto. Passando al lavoro, l'assistente sociale ha dovuto aiutare per prima cosaun professore preoccupato per le sorti del suo alunno migliore. Il ragazzo, chiamato Thomas, aveva intenzione di partecipare a una rapina, ma con l'aiuto della showgirl Susy Rastelli, che poi è la donna con cui Claudio ha tradito Mina, la signorina Settembre è riuscita a fermarlo. L’altra ammirevole impresa di cui Mina è stata artefice riguarda Gianluca, il figlio sedicenne della sua amica Irene. Per amore Gianluca ha fatto una bravata e Mina lo ha riportato alla ragione insieme a Claudio, con il risultato che gli ex coniugi si sono riavvicinati. E la misteriosa amante del padre di Mina? La donna ha continuato le sue ricerche senza grandi risultati.

Mina Settembre: Anticipazioni della Terza Puntata

Anche la Terza Puntata di Mina Settembre è movimentata e piena di colpi di scena. Si articola in due episodi: Onora il padre e Andare avanti.

Episodio 5: Onora il padre

Si avvicina il giorno della commemorazione di Vittorio Settembre e Mina è particolarmente nervosa e agitata: sua madre Olga non vuole partecipare e Claudio sembra dare poca importanza alla cosa. Nel frattempo l'assistente sociale indaga sulla presunta amante del genitore, e le viene il dubbio che la misteriosa donna possa essere una persona che lavorava al fianco di Domenico Settembre. Mina scopre inoltre che sua madre era al corrente del tradimento. Anche le giornate lavorative della nostra eroina sono piuttosto impegnative. Questa volta il problema riguarda una donna incinta che rischia lo sfratto. Indagando, Mina scopre una truffa ed i sospetti ricadono su Max, il fidanzato dell'amica Titti.

Episodio 6: Andare avanti

Mina si trova a dover risolvere il caso di un ex parcheggiatore che, dopo aver perso la famiglia, è finito a vivere per strada. L'assistente sociale lo conosce bene e cerca di aiutarlo in ogni modo. Nel frattempo Domenico, che tiene molto a Mina, decide di parlare con la sua fidanzata Piera, poi però non ci riesce, e così Mina rimane appesa. Neanche con Claudio le cose vanno bene: tutta colpa di un commento infelice dell'uomo.

L'appuntamento con la Terza Puntata di Mina Settembre è per Stasera alle 21.25 su Rai1.