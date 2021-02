Mina Settembre, Anticipazioni della Quinta Puntata della Fiction: Domenico in gravi difficoltà

Anticipazioni TV

L'appuntamento di Stasera con la Fiction di Rai1 Mina Settembre riserva grandi colpi di scena e ci mostra il personaggio di Serena Rossi alle prese con l'amore, che è particolarmente travagliato, e nuovi casi da risolvere.

Mancano ormai solo due puntate alla conclusione di Mina Settembre, la Fiction con Serena Rossi in onda su Rai1 ispirata a un personaggio inventato da Maurizio De Giovanni, e la verità è che che ci dispiace tanto, perché ci siamo davvero affezionati all'assistente sociale dalla vita "incasinata" (perdonate l'aggettivo colloquiale) e desiderosa di aiutare le persone in difficoltà a qualunque costo.

Ma basta disperarsi. Adesso è il momento di scoprire cosa accadrà nella Quinta Puntata, in onda Stasera alle 21.25, e di annunciare felicemente che la Quarta Puntata ha registrato 6.140.000 spettatori, pari al 24,9 % di share.

Diretta da Tiziana Aristarco e interpretata anche da Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno, Nando Paone, Marina Confalone, Christiane Filangieri e Valentina D'Agostino, la dramedy di ambientazione napoletana continua, negli episodi 9 e 10, a mescolare l'amore a casi da risolvere. Mina e le sue amiche, insomma, uniranno nuovamente le forze, anche perché questa volta il problema da affrontare sarà più spinoso del solito.

Mina Settembre: dove eravamo rimasti?

Mina e Domenico, che hanno ceduto alla passione, sono stati sorpresi senza vestiti dalla fidanzata storica di lui, che ha tutta l'intenzione di riconquistare l'amore della sua vita e ha chiesto a Mina di farsi da parte. Nel frattempo l'assistente sociale si è trovata a dover aiutare un bambino marocchino di nome Diego il cui padre è finito in prigione a causa di una rissa. Il ragazzino ha trovato un amico in Rudy Trapanese, diventando il figlio o il nipote che il portiere ha sempre desiderato. Purtroppo sono arrivati i nonni dal Marocco per prendersi il nipote, e Mina, sostenuta da Irene e Titti, ha tentato in ogni modo di far restare Diego a Napoli, riuscendo alla fine nel suo intento.

Nella quarta puntata abbiamo anche visto Claudio un po’ distaccato nei confronti di Mina perché interessato a un'altra donna. Il personaggio di Serena Rossi non ha gradito la cosa, così come non ha preso assolutamente bene la notizia di un viaggio che Domenico intraprende insieme alla fidanzata per capire se la loro relazione possa essere salvata. Per fortuna è arrivato il lavoro a distrarre la nostra eroina, che ha dato i giusti consigli a un'accumulatrice seriale che rischiava lo sfratto coinvolgendo anche il nemico più acerrimo di sua madre Olga: il generale. A fine episodio, Domenico è tornato da Mina, che però ha ferito Titti insinuando che la famosa amante di suo padre possa essere stata proprio lei.

Mina Settembre: le Anticipazioni della Quinta Puntata

La Quinta Puntata di Mina Settembre è suddivisa in due episodi: La vita è un morso e Un giorno brutto. Ci saranno tantissimi colpi di scena e l'amore avrà ancora una volta un ruolo importantissimo.

La vita è un morso

Mina è felicissima che Domenico abbia lasciato la sua fidanzata e sia tornato da lei innamoratissimo, e che abbia cambiato casa andando a vivere con i genitori. L'assistente sociale, però, non può godersi l'avvenente ginecologo perché deve occuparsi di Michele, un uomo che è agli arresti domiciliare e che vorrebbe ottenere un permesso speciale per recarsi al funerale di un amico, un vicino di casa recluso come lui con cui aveva creato un rapporto speciale.

Un giorno brutto

Irene, l'amica avvocato di Mina, cerca l'assistente sociale dal cappottino rosso perché per errore ha scambiato con lei la sua agenda, dove sono scritti tutti i suoi appuntamenti importanti. Mina vorrebbe restituirgliela, ma al consultorio subentra un problema ben più spinoso: una ragazza accusa Domenico di aver abusato di lei e in men che non si dica la notizia fa il giro del quartiere. La cosa turba non poco Mimmo, che compirà un gesto inaspettato che metterà in crisi Mina, che tuttavia si renderà conto di provare ancora qualcosa per Claudio.

Appuntamento dunque Stasera alle 21.25 su Rai1 per una nuova entusiasmante e intensa puntata di Mina Settembre.