Mina Settembre, Anticipazioni della Quarta Puntata: amore contrastato e casi da risolvere Stasera su Rai1

Anticipazioni TV

La fiction con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti continua a entusiasmare il pubblico televisivo. Scopriamo cosa accade nella Quarta Puntata.

Mina Settembre, con il suo mix di romanticismo, avventura, piccoli drammi familiari e comicità, continua la scalata al successo. Arrivata a metà stagione, la Fiction con Serena Rossi ha ormai un solido parterre di spettatori. La Terza Puntata, andata in onda domenica 24 gennaio, ha registrato 6.254.000 spettatori, pari al 24.9% di share. Il pubblico è ormai curiosissimo di scoprire come andranno le cose fra l'assistente sociale e il ginecologo e per quale motivo Olga Settembre sia tanto arrabbiata con la vita. La nuova Fiction di Rai1 con protagonista uno dei tanti straordinari personaggi nati dalla fantasia di Maurizio De Giovanni riserverà sorprese fino all'ultimo minuto della sesta puntata, affiancando alla trama per così dire principale sottotrame riguardanti gli amici di Mina e gli abitanti del quartiere nel quale il personaggio lavora. Sullo sfondo: Napoli, ormai sempre più città di cinema e serie televisive e grande calderone di storie all'insegna della passione e dell'intrigo.

Mina Settembre: dove eravamo rimasti?

Nella Terza Puntata di Mina Settembre, Mina ha partecipato con commozione alla commemorazione del padre Vittorio e ha creduto di trovare la misteriosa amante del genitore, ritratta di spalle in una fotografia, in una collega dell'uomo, facendo tuttavia un buco nell'acqua. Poi l'assistente sociale ha aiutato, insieme a Titti, Irene e Domenico, una donna incinta che rischiava lo sfratto. Purtroppo a lavorare per la banca che si rifiutava di sostenere la poveretta c'era Max, il fidanzato di Titti, che quest'ultima ha prontamente defenestrato nonostante un anello con un gigantesco brillante. Il secondo caso di cui Mina si è occupata riguardava un ex parcheggiatore che conosceva fin da bambina. L'uomo, a causa di una tragedia familiare, era diventato un senzatetto dedito all’alcool. I tentativi di Mina di salvarlo si sono rivelati vani e allora la donna dal cappotto rosso si è consolata fra le braccia di Domenico. Peccato che i due siano stati sorpresi dalla fidanzata del ginecologo, tornata a Napoli prima del previsto.

Mina Settembre: Anticipazioni della Quarta Puntata

La Quarta Puntata della Fiction con Serena Rossi diretta da Tiziana Aristarco, e in onda in Prima Serata su Rai1, si divide in due episodi: Amare e lottare e Solitudine.

Amare e lottare

Nonostante l'amore che provino l'una per l'altro, Mina e Domenico proprio non riescono a trovare un modo per conciliare le loro diverse visioni di una relazione, e così l'assistente sociale lascia da parte le preoccupazioni sentimentali e si butta nel lavoro. Si troverà ad aiutare Rudy, il portiere del palazzo del consultorio che le è stato vicino nella risoluzione di tanti problemi. L'uomo le confessa che da un po’ di tempo si occupa di un ragazzino di undici anni di nome Diego. Diego è figlio di un uomo marocchino e di una donna napoletana, ed è rimasto solo con il papà, che però è finito dietro le sbarre.

Solitudine

Nell'ottavo episodio, il cui titolo la dice lunga sullo stato d'animo dell'assistente sociale, che è decisamente delusa dagli uomini, Mina ce la mette tutta per dare una mano a un'accumulatrice seriale di nome Livia che vive sepolta nella propria casa e che rischia lo sfratto. Per sistemare la situazione Mina chiede aiuto al Generale, il vicino di casa che sua madre Olga detesta di più al mondo. Naturalmente Olga si infuria, deliziando la figlia con velenose critiche.

Appuntamento dunque Stasera alle 21.25 su Rai1 per una nuova appassionante e rocambolesca puntata di Mina Settembre.