Mina Settembre: anticipazioni della prima puntata della fiction con Serena Rossi stasera su Rai1

Anticipazioni TV

Debutta questa sera su Rai1 alle 21.25 Mina Settembre, una fiction in sei puntate ispirata al personaggio inventato da Maurizio De Giovanni e che vede protagonista Serena Rossi.

Mina Settembre è la nuova fiction di Rai1, che andrà in onda in Prima Serata, a partire da oggi, 17 gennaio 2021, con la Prima di sei puntate, ciascuna di due episodi di 50 minuti.

Mina Settembre porta sul piccolo schermo un personaggio nato dalla fervida immaginazione di Maurizio De Giovanni, che è anche l'inventore dei Bastardi di Pizzofalcone e del Commissario Ricciardi. Al centro della storia troviamo un'assistente sociale dal cappottino rosso che, per aiutare le persone, si caccia spesso nei guai o si trova ad andare contro la legge. A interpretarla è Serena Rossi, volto molto noto del piccolo e grande schermo che si lascia qui affiancare da Marina Confalone, Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno, Valentina D'Agostino, Christiane Filangieri e Nando Paone. La fiction è liberamente tratta dai due racconti di De Giovanni "Un giorno di Settembre a Natale" e "Un telegramma da Settembre", e la regia è di Tiziana Aristarco. Altro personaggio importante della storia è Napoli, una Napoli allegra, variopinta, caotica, generosa, ma anche piena di contraddizioni.

Mina Settembre: Anticipazioni della Prima Puntata

La Prima Puntata di Mina Settembre è una puntata introduttiva ma che già contiene avventure e intrighi. Facciamo innanzitutto la conoscenza di Mina e del marito Claudio, che si rivela molto diverso dall'uomo che l'assistente sociale credeva di aver sposato, dal momento che la tradisce. Mina lo scopre, si arrabbia e si trasferisce dalla madre Olga, una donna lamentosa e burbera che si è costretta su una sedia a rotelle anche se è in grado di camminare. Mina si sistema nella stanza del padre, che è morto da poco e che amava moltissimo la figlia, e affronta la vita a testa alta. Nella puntata ci viene presentato anche il nuovo ginecologo del consultorio in cui Mina lavora, un bell'uomo di nome Domenico Gammarella che prova subito una forte attrazione per Mina. Poi ci sono le amiche della donna, Titti e Irene, che la ascoltano, la supportano e la prendono in giro. E che dire del portiere del palazzo dove si trova il consultorio? Annoiato e amante delle belle donne, Rudy Trapanese si rivelerà un aiutante prezioso per Mina. Dopo le presentazioni, gli episodi 1 e 2 della fiction entrano nel vivo dell'azione. Mina riceve la visita di Nanninella, a cui un nemico del fidanzato, che è un boss di quartiere, ha rapito il figlio. Per averlo indietro, Nanninella dovrà avvelenare il compagno, dopodiché verrà uccisa anche lei. Mina vuole salvarla ad ogni costo, ci riuscirà? Sempre nella prima puntata, l'assistente sociale aiuterà un uomo disperato di nome Salvatore che intende gettarsi dal balcone. Disoccupato, potrebbe perdere il lavoro e i figli, ma Mina, Irene e Titti non vogliono assolutamente che succeda. Infine Mina trova, nello studio del padre, una misteriosa chiave. Cosa aprirà? E quali segreti le svelerà?

L'appuntamento con la Prima Puntata di Mina Settembre è per questa sera su Rai1, in Prima Serata, alle 21.25. Buona visione!