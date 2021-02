Mina Settembre, Anticipazioni dell’Ultima Puntata: Mina scopre tutta la verità

Anticipazioni TV

Questa sera alle 21.25 su Rai1 l'ultimo appuntamento con Mina Settembre, la Fiction con Serena Rossi che ha fatto innamorare il pubblico italiano.

In cinque puntate e dieci episodi di Mina Settembre abbiamo imparato a conoscere l'assistente sociale nata dalla fantasia di Maurizio De Giovanni e trasformata da un pool di validi sceneggiatori in un personaggio che si distacca dai racconti che hanno ispirato la Fiction di Rai1 ma che ha saputo andare lontano. Mina si è trovata di fronte mille problemi da risolvere: persone in difficoltà da soccorrere, la convivenza con una madre rompiscatole, un segreto che riguarda il suo caro padre e due uomini innamorati di lei: l'ex marito e il ginecologo del consultorio in cui la trentottenne dai capelli castani lavora. Poi ci sono le amiche del cuore Titti e Irene, e quest'ultima avrà un ruolo preponderante nella puntata finale. Mina Settembre si conclude Stasera alle 21.25, ma non disperiamo, perché qualcosa ci spinge a pensare che la Fiction tornerà con una Seconda Stagione, magari diretta da Tiziana Aristarco e sempre interpretata da Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Nando Paone, Marina Confalone, Christiane Filangieri, Valentina D'Agostino, Davide Devenuto e così via.

Mina Settembre: Dove eravamo rimasti?

La puntata di Mina Settembre del 7 febbraio, e cioè la Quinta, ha fatto davvero il boom di ascolti, battendo Barbara d'Urso su Canale 5. La fiction ha avuto 6.172.000 spettatori, pari al 24.8% di share. Ma cosa è successo negli episodi 9 e 10? Siamo qui per dirvelo.

Mina si è trovata a dover aiutare un uomo agli arresti domiciliari al quale non era stato concesso il permesso di andare al funerale di un vicino di casa di cui era diventato molto amico. A dare man forte all'assistente sociale dal cappotto rosso sono stati Rudy Trapanese e Domenico, che nel frattempo è tornato a vivere con i genitori ed è innamoratissimo di Mina. La quale Mina è riuscita anche a farsi perdonare da Titti, che aveva accusato di essere stata la misteriosa amante del padre.

Nella seconda parte della puntata una ragazza ha dichiarato che Domenico ha abusato di lei, precipitando il ginecologo nella disperazione e mettendogli contro l'intero quartiere. Mina si è battuta con le unghie e con i denti per dimostrare l'innocenza del bel Mimmo e ha individuato il colpevole in un frequentatore del centro estetico in cui la ragazza lavorava. Per quanto riguarda gli altri personaggi della fiction, Titti sembra aver trovato l'amore, Claudio anche, e Irene, che ha riavuto indietro l'agenda inavvertitamente presa da Mina, si è rivelata essere la giovane donna per cui il papà del personaggio di Serena Rossi aveva perso la testa.

Mina settembre: Le Anticipazioni della Sesta e Ultima Puntata

La Sesta e Ultima Puntata della Fiction di Rai1 Mina Settembre va in onda Stasera in Prima Serata e si divide in due episodi: Piccole grandi bugie e Mio fratello non è figlio unico.

Piccole grandi bugie

Mina comincia a ricordare cose che sembravano sepolte nelle ore successive alla scoperta che la giovane amante di suo padre, Vittorio Settembre, era la sua amica Irene. Mentre si lascia andare ai frammenti di una memoria rimossa, l'assistente sociale viene travolta dalla notizia della scomparsa di Sonia, la badante di sua madre Olga. Mina si mette in cerca della donna rumena insieme a Titti e viene a conoscenza di alcuni particolari del passato di Sonia che mai avrebbe immaginato.

Mio fratello non è figlio unico

Mina mette pian piano insieme tutti i pezzi del passato di suo padre e la dolorosa verità che affiora la devasta e la confonde, e colpisce amaramente ogni persona che ruota intorno a lei. In questo frangente, Claudio si dimostra molto comprensivo e solidale con l'ex moglie, mentre Domenico, che ancora non si è ripreso dall'accusa di stupro, sembra lontano dall'amata, e infatti ha deciso di accettare un lavoro in una clinica privata, lasciando così il consultorio e il centro storico.

E’ chiaro, dunque, che per Mina arriverà il momento di fare luce sui propri sentimenti. Chi sceglierà? Tornerà con Claudio o si getterà fra le braccia di Domenico? Lo scopriremo davvero a fine puntata o dovremo aspettare un'eventuale Seconda Stagione? Non lo sappiamo, ma di certo non vogliamo perderci la Sesta e Ultima Puntata di Mina Settembre, in onda Stasera alle 21.25 su Rai1.