Mina Settembre: alla scoperta di Marina Confalone, che nella fiction è Olga, la madre di Mina

In Mina Settembre il personaggio della madre impossibile della protagonista è interpretato da Marina Confalone. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa pensa della fiction con Serena Rossi.

Uno dei personaggi più enigmatici e nello stesso tempo comici della fiction Mina Settembre è Olga Settembre, la mamma di Mina. Nei racconti e nei romanzi di Maurizio De Giovanni con protagonista l'assistente sociale dalla tumultuosa vita lavorativa, Olga viene chiamata il Problema Uno, perché ce la mette tutta per complicare l'esistenza della figlia, chiamandola a qualsiasi ora del giorno e della notte solo per informarla del comportamento secondo lei ingiustificato della povera badante che con pazienza la accudisce, oppure per deliziarla con una delle sue frecciatine. Nella serie in 6 puntate con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti, il ruolo di Olga è stato affidato a una bravissima attrice napoletana. Si chiama Marina Confalone e ha un curriculum piuttosto importante.

La carriera di Marina Confalone

Nata a Napoli il 2 giugno del 1951, la Confalone esordisce molto giovane sulle tavole del palcoscenico nella compagnia di Eduardo De Filippo. Il debutto davanti alla macchina da presa avviene invece nel 1975 nella commedia erotica con Ursula Andress L'infermiera. Seguono ruoli non da protagonista in Febbre da cavallo, Il Marchese del Grillo, Fontamara e La città delle donne.

Nel 1984 l'attrice si fa notare in Così parlò Bellavista di Luciano De Crescenzo, per cui vince il David di Donatello e il Nastro d'Argento come miglior attrice non protagonista. Nel 1992 Mario Monicelli le offre la parte della nevrotica Lina in Parenti serpenti. Seguono Pacco, doppio pacco e contropaccotto, Croce e delizia - sempre di De Crescenzo, che le affida la parte di Rosa - e La seconda volta di Mimmo Calopresti, con cui si aggiudica un David di Donatello come miglior attrice non protagonista. Con Monicelli Marina lavora di nuovo per Panni sporchi e con Calopresti per La parola amore esiste.

Più di recente Marina Confalone è stata diretta da Giorgia Farina nella commedia nera Amiche da morire e ha recitato ne Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis, che le ha fruttato, come miglior attrice non protagonista, il David di Donatello, il Nastro d'Argento e il Ciak d'Oro. De Angelis l'ha diretta quest'anno in Natale in Casa Cupiello, dov'era Concetta Cupiello, e Alessandro Gassmann l'ha voluta nel suo nuovo film da regista Il Silenzio Grande, da un testo di Maurizio De Giovanni.

Marina Confalone è ancora attrice di teatro, mentre per la televisione è stata interprete, nel 1978, accanto a Tino Buazzelli e Teo Teocoli, dello sceneggiato Il balordo. Ha partecipato inoltre a Sogni e bisogni, miniserie televisiva diretta da Sergio Citti, e a Aeroporto internazionale. Poi è arrivata Mina Settembre, a cui ha subito detto di sì, come ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione della fiction. Ai giornalisti Marina Confalone ha parlato del suo personaggio, del set ai tempi del Covid e dei suoi progetti futuri. Ecco le sue dichiarazioni:

Impossibile rinunciare a Mina Settembre

Dall'ultima volta che ho fatto una fiction sono cambiate parecchie cose, adesso per esempio so che significa personaggio verticale e personaggio orizzontale. Comunque ho fatto pochissima televisione nella mia vita di attrice. Questa serie mi è piaciuta. L'ho considerata invitante prima di tutto perché si girava interamente a Napoli. Inoltre avevo sentito parlare benissimo della regista. Mi sono trovata bene con tutti, a cominciare da Serena, che è una persona meravigliosa, una ragazza veramente d'oro. E’ stato un piacere dividere il set anche con Susy Lo Giudice e Giuseppe Zeno. Purtroppo non ho interagito con tutti gli attori. Ci tengo a ringraziare anche gli sceneggiatori, categoria di cui nessuno parla mai e che invece danno tanto valore alla performance di un attore quando scrivono cose belle come quelle che ci è successo di trovare in queste puntate.

Chi è Olga, la madre rompiscatole di Mina

Olga è una donna impossibile, Maurizio De Giovanni non a caso la definisce il problema uno di Mina. Olga ha una sorveglianza opprimente su questa figlia, perché è amareggiata dalla separazione fra Mina e il marito, un uomo che le piaceva molto. Però questo è solo uno dei motivi per cui Olga si lamenta. Se non ci fosse, sarebbe un'altra cosa, perché Olga è sempre a caccia di occasioni di attrito con gli altri. E’ una donna che si sente viva nel contrasto con il prossimo, che splende di energia nei conflitti, però non è un personaggio cattivo. Intendiamoci, è una persona che ha deciso di sedersi su una sedia a rotelle un po’ per dichiararsi fuori gioco sia come donna che come madre che come tutto. Lo fa per via di un suo dispiacere che capiremo durante le prossime settimane. Se il pubblico arriverà a seguirci fino all'ultima puntata, si accorgerà che Olga è un personaggio destinato a riservare sorprese e a dimostrarsi migliore di come appariva all'inizio.

Girare con la pandemia

Il set era una zona protettissima. Oltrepassato l'ingresso di Casa Cupiello o della casa di Olga al Rione Sanità, ci sentivamo tranquilli perché eravamo tutelati dai continui test che ci venivano fatti. Per il resto la nostra vita giornaliera era ridotta al nulla perché dovevamo solo tornare a casa, mangiare e dormire, quindi non abbiamo vissuto un vero e proprio rapporto con la città. Il problema lo sento molto di più in questo momento in cui non mi muovo per niente, in cui non esco più. E’ stato meraviglioso come tutto sia andato bene con Mina Settembre nonostante qualche piccolo incidente. Posso dire lo stesso per Natale in Casa Cupiello. E tuttavia è un miracolo che siamo arrivati alla fine di entrambi i progetti e lo dobbiamo alla costanza, all'ardimento e alla forza delle persone coinvolte.

Il teatro, fra nostalgia e progetti futuri

Siamo tutti disperati di non poter fare teatro, devo dire che in questo momento ho diverse proposte che non riguardano il teatro, ma ciò non significa che non partecipi al dolore di tutte le persone che lavorano per il teatro e non riescono a sbarcare il lunario. Cosa possiamo fare? Dobbiamo aspettare, e se ci saranno strumenti che ci consentiranno di fare degli spettacoli con pochi spettatori, ce ne serviremo, anche se l'idea mi rattrista. Tempo fa ho scritto un testo che mi piace moltissimo, era in programma già nella passata edizione del Teatro Festival, ma poi abbiamo preferito non farlo per una questione di budget. Abbiamo fatto bene, perché poi la situazione degli spettacoli a Napoli è stata compromessa dal Covid. Il pubblico non superava le sessanta persone, e non è quello che vorremmo raggiungere noi. Desideriamo un pubblico vero, normale e quindi speriamo di riuscire a fare lo spettacolo durante a prossima edizione.