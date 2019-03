Meraviglie - La Penisola dei Tesori: Stasera la seconda puntata su Rai 1

Torna questa sera martedì 19 marzo, a partire dalle 21.25 su Rai 1 la seconda puntata di Meraviglie - la penisola dei tesori, programma condotto da Alberto Angela, che ha come tema il patrimonio artistico e culturale italiano. Nel corso di queste quattro puntate, Alberto Angela ci porta a scoprire 12 siti italiani tra i 53 riconosciuti dall'Unesco come Patrimonio dell'Umanità e che fanno del nostro paese il più ricco al mondo in questo senso. Anche in questo secondo appuntamento i luoghi che visiteremo saranno tre, uno al Nord, uno al Centro e uno al Sud e per raccontare meglio ognuna di questa bellezze, il conduttore avrà un ospite d'eccezione.

Le Anticipazioni della Seconda Puntata di Meraviglie - La Penisola dei Tesori

Ravenna: città, che da sola custodisce ben otto monumenti tutelati dall'Unesco. La prima tappa sarà il Mausoleo di Galla Placidia, dove ancora echeggia la storia di una delle ultime imperatrici romane. Poi sarà la volta del sepolcro di Teodorico e i preziosi mosaici di San Vitale, dove l'oro splende ancora oggi come 1500 anni fa. La tappa finale sarà davanti alla tomba di Dante, i cui resti sono stati al centro di un’intricata vicenda. Testimone della città, il campione di moto GP Marco Melandri.

Sardegna: un'isola dove potremo visitare gli ipogei domus de janas, i giganti di Monteprama e il nuraghe più impressionante e più maestoso. Ospite d'eccezione sarà Dori Ghezzi, che racconterà il legame con quest'isola, dove ha vissuto a lungo con Fabrizio De André.

Napoli: la puntata si chiuderà nel teatro d’opera più antico del mondo ancora in funzione. ossia il Real Teatro di San Carlo. Un gioiello incastonato nel centro storico della città, il cui sipario si alza ininterrottamente dal 1737. È stato costruito dai Borbone per mostrare sfarzo e potere. Ci parlerà di lui Massimo Ranieri.

Non perdete la seconda puntata con Alberto Angela e le sue Meraviglie - la penisola dei tesori questa sera alle 21.25 su Rai 1.