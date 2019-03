Meraviglie - La Penisola dei Tesori: Ecco dove ci porterà Stasera Alberto Angela

La nuova stagione 2019 di Meraviglie - La Penisola dei Tesori, ci aspetta stasera, martedì 12 marzo 2019, alle 21.25 su Rai1.

Nel corso di quattro puntate, Alberto Angela ci porterà a scoprire, o a riscoprire, 12 siti italiani tra i 53 riconosciuti dall'Unesco come Patrimonio dell'Umanità, e che fanno del nostro paese il più ricco al mondo in questo senso. Una ricchezza e una bellezza uniche al mondo che testimoniano la creatività e l'ingegno dei nostri predecessori.

Saranno tre "i luoghi meravigliosi" che visiteremo in ogni puntata: uno al Nord, uno al Centro e uno al Sud.

Per raccontare meglio ognuna di questa bellezze, Alberto Angela avrà un ospite d'eccezione, legato in modo speciale a quel luogo.

Anticipazioni della Prima Puntata di Stasera di Meraviglie - La Penisola dei Tesori

Mantova: La città lombarda trasformata uno straordinario gioiello italiano dai Gonzaga, la nobile famiglia che la governò per oltre 350 anni, dal 1328 al 1707. Dal Palazzo Ducale, arricchito dai capolavori di Andrea Mantegna, allo stupefacente Palazzo Te con le opere di Giulio Romano, le telecamere ci porteranno allo scoperta di due grandi protagonisti del Rinascimento Italian: la città di Mantova e Isabella d'Este, figlia Ercole I duca di Ferrara, moglie di Francesco II Gonzaga, una delle donne più autorevoli, colte e influente del Cinquecento.

Piazza Navona a Roma: Una delle piazze più famose e visitate non solo della Capitale ma del mondo intero è la protagonista della seconda tappa di questa prima puntata di Meraviglie - La Penisola dei Tesori. Nata come stadio, voluto dall'imperatore Domiziano nel I Secolo dopo Cristo, 1500 anni dopo fu trasformata in un gioiello dell'arte barocca grazie a due geni della scultura e dell'architettura come Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini. In un suggestivo viaggio notturno Alberto Angela ci racconterà la loro leggendaria rivalità che portò alla creazione di capolavori che dominano la piazza come a La Fontana dei Quattro Fiumi, la chiesa di Sant'Agnese in Agone e Palazzo Pamphilj. A raccontare il suo rapporto speciale con Piazza Navona sarà un romano doc: Gigi Proietti.

Amalfi e la sua costiera: Dopo i capolavori del Rinascimento e del Barocco, la terza tappa di Meraviglie ci riporta indietro nel tempo al Medioevo e una delle grandi potenze commerciali dell'epoca, una delle quattro Repubbliche Marinare Italiane che dominarono il traffico nel Mediterraneo per oltre tre secoli, Amalfi. Oltre alla visita al Duomo, uno dei simboli della città campana, Alberto Angela ci porterà in immersione nelle acque di Baia, alla scoperta Parco Archeologico sommerso con gli straordinari dell'epoca romana, strappati in passato alla terraferma. Ospite d'eccezione di questa terza e ultima tappa sarà Renzo Arbore che ci racconterà i piaceri offerti dalla costiera amalfitana.

Il primo appuntamento con Alberto Angela e le sue Meraviglie è per stasera, martedì 12 marzo, alle 21.25 su Rai UNO.