Meraviglie: l'Ultima Puntata del programma con Alberto Angela, stasera su Rai 1

Questa sera, su Rai 1, Alberto Angela ci farà compiere l'ultima tappa del viaggio tra le meraviglie del nostro Paese.

Stasera, sabato 25 gennaio 2020, va in onda alle 21.20 su Rai 1 un nuovo appuntamento con la trasmissione condotta da Alberto Angela: Meraviglie - La penisola dei tesori. Questa sarà la quarta ed ultima puntata che permetterà allo spettatore di compiere un viaggio straordinario tra opere, luoghi e sistemi di vita particolari, testimonianza del genio dei nostri predecessori. L'Italia, in effetti, è davvero la penisola dei tesori: il nostro Paese ospita 55 siti - distribuiti in tutte le regioni - riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Questo programma, quindi, è un omaggio a noi italiani, a quanto abbiamo fatto e a quanto stiamo facendo.

Meraviglie - La penisola dei tesori: Stasera andremo alla scoperta del Quirinale, di Genova, dell'Etna e della Toscana

Alberto Angela muoverà da un luogo privilegiato: il Quirinale, la sede della Presidenza della Repubblica. Non si andrà tanto alla scoperta di questo magnifico palazzo, quanto piuttosto di quello che esso rappresenta, e cioè del patrimonio, delle innumerevoli ricchezze naturali ed artistiche sparse in tutto il Paese.

Dopo uno sguardo alle incisioni della Val Camonica, il primo sito nazionale tutelato dall'Unesco, si andrà a Genova, che, con la sua lanterna e palazzo Doria, domina il mare. Il testimone sarà un genovese che ama la sua città: l'attore Luca Bizzarri.

Successivamente, ci si sposterà al sud, in Sicilia, tra i paesaggi dell'Etna, il vulcano più attivo del mondo. Ci si concentrerà sul modo in cui l'attività vulcanica ha modificato la montagna ed il territorio circostante. Dallo spazio, l'astronauta Luca Parmitano ci renderà partecipi delle sensazioni che si provano sorvolando un vulcano. Lo scrittore Alessandro D'Avenia, invece, ci racconterà dei suoi ricordi adolescenziali e dei miti legati all'Etna.

Per finire, arriveremo in Toscana, l'ultima tappa di questo lungo viaggio fatto insieme al paleontologo più famoso ed amato del piccolo schermo. Si partirà dalla magnifica Piazza del Campo di Siena per andare sorvolare Val d'Orcia, dove visiteremo uno dei paesaggi più rasserenanti del nostro Paese. Il fotografo Oliviero Toscani ne esalterà la bellezza, mentre l'attore Luca Angeletti rievocherà la figura di Ghino di Tacco.

Non perdete l'ultimo appuntamento con Meraviglie - La penisola dei tesori, in onda stasera su Rai 1 alle 21.20.