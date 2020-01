Meraviglie: Alberto Angela stasera su Rai 1, alla scoperta di Milano, Abruzzo e Catania

Anticipazioni TV

Questa sera, su Rai 1, Alberto Angela ci farà compiere un viaggio tra le meraviglie del nostro Paese.

Stasera, sabato 18 gennaio 2020, va in onda alle 21.20 su Rai 1 un nuovo appuntamento con la trasmissione condotta da Alberto Angela: Meraviglie - La penisola dei tesori. Questa sarà la terza della quattro puntate che permetteranno allo spettatore di compiere un viaggio straordinario tra opere, luoghi e sistemi di vita particolari, testimonianza del genio dei nostri predecessori. L'Italia, in effetti, è davvero la penisola dei tesori: il nostro Paese ospita 55 siti - distribuiti in tutte le regioni - riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Questo programma, quindi, è un omaggio a noi italiani, a quanto abbiamo fatto e a quanto stiamo facendo.

Meraviglie - La penisola dei tesori: Stasera andremo alla scoperta di Milano, Abruzzo, Catania

Alberto Angela, all'inizio della puntata, ci porterà nel Duomo di Milano, il simbolo del capoluogo della Lombardia. Il paleontologo più famoso - ed amato - del piccolo schermo si muoverà tra guglie, pinnacoli e statue, per giungere, infine, al maestoso interno, con le meravigliose vetrate. Il viaggio che faremo in compagnia di Angela partirà dalla fine del 1300 per arrivare ai giorni nostri. Al centro, il marmo di Candoglia, il materiale con cui è stato edificato il Duomo e che ancora oggi viene utilizzato per restaurarlo. L'attore Remo Girone, nei panni di Gian Galeazzo Visconti, ci racconterà dell'origine del Duomo; l'étoile Roberto Bolle, invece, parlerà del suo rapporto speciale con Milano.

Ci ritroveremo poi in Abruzzo: qui è principalmente la Natura a mostrare le proprie meraviglie. Alberto Angela ci porterà nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, dove si innalza la vetta del Corno Grande. Esploreremo il Castello di Rocca Calascio, la fortezza medievale che domina un paesaggio ancora incontaminato e selvaggio. Successivamente, si andrà nella città romana di Alba Fucens, e nel Parco Nazionale della Majella, in cui ha vissuto l monaco benedettino che divenne Papa Celestino V, il quale sarà interpretato da Alberto Santucci. Sarà Lino Guanciale ad illustrare invece le caratteristiche di questa terra.

Infine, raggiungeremo Catania. Il conduttore racconterà la storia e la bellezza di due grandi e ricchi edifici: il maestoso Monastero dei benedettini ed il lussuoso Palazzo Biscari. Due gioielli del barocco. Della città siciliana, però, ammireremo tutto: dalle facciate delle chiese, dei palazzi, ad ogni angolo di strada, da piazza Duomo a via Dei Crociferi. Il musicista Vincenzo Bellini, il quale nacque proprio qui, sarà interpretato dal giovanissimo attore Riccardo Maria Manera.

