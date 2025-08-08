TGCom24
Memories questa sera, 8 agosto 2025, su Canale5: ecco la trama del Film con Neslihan Atagul, la Nihan di Endless Love

Silvia Farris

Agosto dal gusto turco quello che propone Canale5. Nella prima serata di oggi, venerdì 8 agosto 2025, arriva un film romantico made in Turchia con protagonista l'amata Nihan di Endless Love. Scopriamo insieme le anticipazioni.

L’appuntamento con le storie d’amore turche continua in prima serata ma, novità di questa settimana, non lo fa solo nel weekend. Sì perché oggi – venerdì 8 agosto 2025 – a tenerci compagnia dalle ore 21.40 circa ci sarà Memories. Il film vede il piacevole ritorno di un volto conosciuto e amato dai fan delle dizi turche, quello di Neslihan Atagul, la Nihan di Endless Love. Scopriamo insieme le anticipazioni.

Memories: ecco la trama del film in onda stasera su Canale5

Turchia amore mio, sembra che Canale5 dica questo in questa estate 2025. Sulla rete ammiraglia del Biscione continuano ad arrivare novità made in Turkey e anche questa sera – 8 agosto 2025 – e in mezzo alla settimana, arriva una storia d’amore turca, emozionante e molto romantica. In prima serata ci farà compagnia Memories, il cui titolo originale è Senden Bana Kalan, arrivato nelle sale – in madre patria – il 17 agosto 2015. In prima visione in chiaro su Canale5 arriva invece oggi ed ecco la trama:

Özgür (interpretato da Ekin Koç) è orfano da tempo; ha perso i genitori dall’infanzia e ha vissuto con il suo ricco nonno, di cui è l’unico erede. Prima che possa ereditare l’enorme ricchezza del suo avo, Özgür – viziato e spocchioso - deve vivere per qualche tempo nel villaggio di Adatepe. Se non rispetterà questa clausola, tutto il patrimonio verrà devoluto in beneficenza. Il giovane, sebbene la cosa lo faccia rabbrividire, accetta la sfida e arrivato al villaggio fa la conoscenza di Elif (interpretata da Neslihan Atagul), una ragazza di diciotto anni povera e affetta da problemi cardiaci. Tra di loro nasce una bella intensa, un amore che potrebbe avere però un risvolto molto drammatico ma in grado di cambiare per sempre la vita e l’atteggiamento dell’ereditiere.

Memories: curiosità sul film in onda oggi – 8 agosto 2025 - su Canale5

Memories arriva su Canale5 nel 2025. Il Film, già presente nel catalogo Mediaset da qualche tempo, sbarca in chiaro dieci anni dopo l’uscita nelle sale in Turchia ma lo fa soprattutto dopo che il volto della sua protagonista è già conosciuto dal pubblico italiano. Neslihan Atagul, che interpreta Elif in Memorie, è l’amata Nihan di Endless Love, Soap di grande successo conclusasi nel febbraio 2025, con un gran tragico finale.

Memories è arrivato sul grande schermo in Turchia nello stesso anno in cui, sempre in madre patria, è arrivato Endless Love, da noi invece trasmessa a partire dall’11 marzo 2024. Il film è stato girato tra Balıkesir, Adatepe, il monte Ida, l'isola Cunda e Istanbul.

Memories va in onda oggi - venerdì 8 agosto 2025 - su Canale5.

