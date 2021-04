Mediaset: tre nuove Fiction pronte a partire

Anticipazioni TV

Tre nuove produzioni sono in partenza per la Fiction Mediaset, all’insegna della varietà, con location originali, personaggi nuovi e ritorni graditi, il tutto prossimamente su Canale 5

Novità in arrivo per il mondo delle Fiction targate Mediaset, all’insegna della varietà della proposta, con location inedite, nuovi personaggi, ma anche attesi ritorni, oltre a importanti debutti. Sono tre produzioni che presto andranno ad arricchire la programmazione di Canale 5.

A fine aprile, a Roma, sono cominciate le riprese di Fosca Innocenti che si sposteranno successivamente ad Arezzo. La serie, diretta da Fabrizio Costa e prodotta da Banijay Studios Italy, segna il ritorno di Vanessa Incontrada su Canale 5, nel ruolo di un vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile. Il punto debole di Fosca? Il suo migliore amico Cosimo, interpretato da Francesco Arca, titolare dell'enoteca vicina al commissariato.

Da poco sono iniziate anche le riprese di Storia di una famiglia perbene, regia di Stefano Reali, produzione 11 Marzo. La serie, con protagonisti Simona Cavallari e Giuseppe Zeno, è liberamente ispirata al bestseller di Rosa Ventrella. Il racconto si svolge a Bari tra il 1985 e il 1992 e racconta dell’amicizia tra Maria, figlia di pescatori, e Michele, figlio del boss Nicola Straziota. Un rapporto che cresce negli anni fino a diventare un grande amore che dovrà però combattere contro le ostilità delle famiglie e la decadenza che li circonda.

In lavorazione anche Più forti del destino, regia di Alexis Sweet, prodotto da Fabula Pictures. Protagonisti Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Sergio Rubini e Loretta Goggi. Più forti del destino, adattamento della serie-evento francese Le Bazar de la Charité, è ambientata nella Palermo del 1886. Durante l’inaugurazione della Mostra dall’esposizione Nazionale, con la folla che si accalca tra le rinomate meraviglie tecnologiche (tra le quali il cinema), scoppia un violento incendio. Le vittime sono per lo più donne. Una storia con protagoniste le donne della Sicilia di fine secolo, con le ingiustizie che sono costrette a subire in una società maschilista che fatica a cambiare.