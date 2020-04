Mediaset ricorda Raimondo Vianello a 10 anni dalla sua scomparsa: ecco la programmazione TV di "Viva Raimondo"

Anticipazioni TV

Mediaset dedica la sua programmazione a Raimondo Vianello, a dieci anni dalla sua morte.

A dieci anni dalla sua scomparsa, Mediaset ricorda Raimondo Vianello con una giornata a lui dedicata, intitolata “Viva Raimondo”. Su Canale5, il day time di oggi – mercoledì 15 aprile 2020 – vedrà così in onda tre episodi tratti sia dalla quindicesima sia dalla sedicesima stagione della sitcom Casa Vianello, a partire dalle 14.47. La giornata proseguirà poi sul Canale 34 e su Mediaset Extra, sino a tarda notte.

Viva Raimondo, nel pomeriggio di Canale5 in onda Casa Vianello

Il daytime di Canale5 ci riporta a Casa Vianello. La sitcom di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini è andata in onda dal 1988 sino al 2007 con sedici stagioni. I tre episodi in onda oggi – mercoledì 15 aprile 2020 – sono tratti dalla quindicesima e sedicesima stagione e sono: Sandra come Harry Potter, Calciatori anonimi e Dolce dormire.

In Sandra come Harry Potter, Sandra sogna che Raimondo sia ancora il marito premuroso dei primi tempi ma al risveglio, capisce che questo è impossibile. Kate la convince però a godersi i sogni e a credere che questi possano trasformarsi in realtà. Intanto però Kate stessa consiglia a Raimondo di essere più attento e premuroso con la moglie e lui decide di darle retta solo per far colpo sulla bella ragazza.

In Calciatori anonimi, Sandra vuole combattere l'ossessione di Raimondo per il calcio e decide di sottoporlo a un terapia di psicoanalisi sul modello degli alcolisti anonimi. Raimondo però si dà alla pazza gioia con i suoi compagni di terapia sino a quando non scopre che Sandra, come premio per il suo successo, gli avrebbe concesso un incontro con la modella Yulia.

In Dolce Dormire, i lavori di ristrutturazione della stanza delle Tata, provocano grandi fastidi ai Vianello. I due non riescono infatti più a riposare bene a causa del russare. Inizialmente Sandra accusa Raimondo ma successivamente entrambi scoprono che il rumore non proviene dalla loro camera ma bensì da quella della Tata.

Viva Raimondo, su Canale 34 i Film Ringo e Gringo contro tutti e I Magnifici Tre

La giornata dedicata a Raimondo Vianello continua su Canale 34. Nel daytime spazio al film 7 volte su 7 – in onda alle 15.30 – per poi passare a Ringo e Gringo contro tutti. Vianello interpreta il Sergente sudista Gringo che insieme al suo compagno Ringo – un soldato – vive in un forte abbandonato. Entrambi sono ignari che la Guerra di Secessione sia finita e che il loro reparto sia stato completamente distrutto. Sono però costretti a fuggire dopo la demolizione del loro forte, con la convinzione di essere stati vittime di un assalto bellico. L'incontro con Carolina e Virginia – sudiste come loro – che combattono una guerra privata in vista di una futura riscossa del Sud, li porta a essere protagonisti di una serie di azioni di guerriglia che provocano molta confusione.

La programmazione continuerà sino a tarda notte, con altri tributi all'artista scomparso il 15 aprile 2010. In prima serata andrà in onda I Magnifici Tre, precisamente alle ore 21.10. Vianello, Walter Chiari e Ugo Tognazzi sono Josè, Pablo e Domingo tre finti pistoleri – in realtà gli uomini più ottusi della regione – che vengono assoldati per difendere la popolazione della Repubblica del Nonduras.

Mediaset Extra, programmazione dedicata a Raimondo Vianello

Su Mediaset Extra ricca programmazione dedicata a Vianello. Nel daytime spazio agli show di culto dell'attore sia con Sandra e Raimondo Show che con alcuni estratti de I Tre Tenori, con Vianello in compagnia di Corrado e Mike Bongiorno. La giornata prosegue con altri programmi di intrattenimento dello showman mentre in prima serata, si ritorno a Casa Vianello con alcuni episodi della prima stagione.