Matrimonio a Prima Vista: stasera il finale su Real Time

Anticipazioni TV

Le coppie di sposi devono decidere se restare insieme o divorziare.

Stasera, mercoledì 2 ottobre, in prima serata alle 21.10 su Real Time, doppio appuntamento con Matrimonio a Prima Vista, l’esperimento sociale che, grazie all'aiuto della scienza, unisce in matrimonio dei perfetti sconosciuti. Per le tre coppie di sposi è arrivato finalmente il momento della decisione finale.

Matrimonio a Prima Vista: Le anticipazioni di stasera

Ambra, Marco, Federica, Fulvio, Luca e Cecilia sono giunti al termine del loro percorso. Prima che le tre coppie decidano del loro futuro, nell'episodio I momenti mai visti, verranno mostrati materiali inediti che racconteranno quello che non è non mai stato detto durante le puntate precedenti.

Nell'ultimo appuntamento, dopo cinque settimane di convivenza, gli sposi dovranno comunicare la loro decisione all’equipe di professionisti - formata dalla sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini - rimasti sempre al loro fianco durante l’esperimento. È quindi arrivato il momento fatidico: chi rimarrà marito e moglie e passerà insieme il resto della vita, e chi avvierà le procedure per il divorzio?

Matrimonio a Prima Vista va in onda stasera alle 21.10 su Real Time.