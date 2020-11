Matilde Gioli, l’attrice di Doc - Nelle tue mani, si racconta: dal tragico incidente alla rinascita

Anticipazioni TV

Matilde Gioli, interprete di Giulia in Doc - Nelle tue mani, ha raccontato dell'incidente che per poco non la rese paraplegica, e di un grave lutto che ha segnato l'inizio della sua carriera.

Matilde Gioli, interprete di Giulia Giordano nella fiction di grande successo RAI Doc - Nelle tue mani, si gode un meritato successo e l'affetto del pubblico, un bel risarcimento del destino per un'adolescenza segnata da due eventi traumatici, di cui la maggior parte dei suoi fan è venuta a conoscenza solo in tempi recentissimi, grazie a un'intervista su Cosmopolitan.

Matilde Gioli e il rischio della paraplegia in un incidente

In una vacanza studio a Londra, Matilde Gioli fu schiacciata in piscina dal tuffo di un ragazzo sui cento chili di peso: un incidente molto grave, perché la rottura di cinque vertebre ha rischiato seriamente di renderla paraplegica a vita. Matilde all'epoca aveva solo 16 anni, ed è stata ricoverata in Inghilterra per quattro lunghissimi mesi, più due mesi rigorosamente a letto in Italia e un busto ortopedico che ha dovuto indossare per i due anni successivi, limitando al minimo ogni spostamento. Un percorso in salita, con l'inestimabile aiuto del nuoto sincronizzato, le ha permesso di affrontare le sue difficoltà con tenacia per portarla dov'è arrivata, scoperta da Paolo Virzì nel film Il capitale umano.

Matilde Gioli e la perdita di suo padre per un brutto male

La Matilde Gioli di DOC - Nelle tue mani era molto legata a suo padre, morto purtroppo a 55 anni per un tumore al cervello, dopo una battaglia di un anno col male: il trekking, la passione per l'Inter e la corsa univano padre e figlia (seconda di quattro fratelli). Non hanno mai potuto condividere il vero decollo della carriera artistica di Matilde, perché la scomparsa del genitore è avvenuta proprio a cavallo dei suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Oggi Matilde non può che commentare che "Quando muore un genitore si spegna qualcosa per sempre", ma si dichiara, dando un apprezzabile esempio considerando ciò che ha passato e i tempi in cui viviamo, ottimista e fiduciosa verso il futuro e verso il prossimo.