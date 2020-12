Masterchef: presentata la decima edizione, con i cuochi d’Italia allenati in quarantena e sempre più bravi

Anticipazioni TV

La decima edizione di Masterchef è pronta a partire da giovedì 17 dicembre e i tre chef l'hanno presentata alla stampa, all'insegna della reazione al Covid, di alcune novità e di un livello medio sempre più alto, anche grazie alla quarantena?

Un’edizione davvero speciale, per Masterchef Italia. in un anno così particolare, per evitare altre definizioni, come questo 2020 segnato dalla pandemia e dalle quarantene, integrali o quasi, che hanno portato milioni di italiani a esercitarsi con la cucina ben più del solito. Come dimenticare il tutto esaurito del lievito, la riscoperta della pasta in casa, della pizza da forno domestico o dei dolci con mille variazioni?

Masterchef Italia, il talent culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, è pronto per la messa in onda della decima edizione, in onda dal 17 dicembre ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV. Prosegue la ricerca, per il decimo anno, del miglior chef amatoriale d’Italia. A giudicare le prove degli aspiranti chef torna sempre più affiatato il trio delle meraviglie fra i fornelli, composto da Bruno Barbieri, decano fin dalla prima edizione, con la sua attenzione meticolosa, un odio per i mappazzoni e sempre maggiore eleganza, anno dopo anno; Antonino Cannavacciuolo, un mix di raffinatezza, simpatia e rigore; Giorgio Locatelli, con il suo sapore British che ha sposato l’anima italiana, pronto all’innovazione.

Centomila euro e la pubblicazione di un libro di ricette: il premio è sempre quello, per il vincitore. Tornerà anche il consueto appuntamento con Masterchef Magazine, la rubrica in onda da venerdì 25 dicembre, dal lunedì al venerdì alle ore 19.45 (sempre su Sky Uno), in cui giudici, chef ospiti e aspiranti chef realizzano ricette dal tema ogni volta diverso.

Quali novità per Masterchef decima edizione?

Una nuova edizione che è stata presentato oggi con un incontro stampa via zoom, in cui abbiamo anche avuto modo di “assaggiare” i primi minuti della puntata inaugurale, che fin da subito ci ha fatto cogliere il livello sempre più alto e il respiro internazionale, con concorrenti che provengono da culture gastronomiche diverse dalla nostra. Per accedere alla cucina di MasterChef le selezioni sono state durissime: in una prima fase i giudici hanno valutato i concorrenti tramite Zoom, chiamando i migliori a presentarsi per i Live Cooking.

Per queste selezioni, nessun ingrediente è stato portato da casa: i concorrenti avevano 40 minuti per cucinare, ma solo cinque per scegliere ingredienti nella nuova dispensa. Chi è riuscito a convincere i giudici all’unanimità ha avuto accesso direttamente alla Masterclass. Chi, invece, ha ottenuto due sì su tre ha conquistato il grembiule grigio, introdotto nella scorsa edizione, che ha permesso di accedere alle sfide per giocarsi il posto nella classe. Inoltre Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli hanno avuto la possibilità, anche quest’anno, di scommettere su un candidato a testa firmando un grembiule grigio, consentendo l’accesso del concorrente alle sfide successive. Quest’anno, infine, per la prima volta, chi ha ricevuto tre sì dai giudici, ha subito avuto il tanto sognato grembiule bianco con il proprio nome, entrando direttamente in Masterclass senza dover superare altre prove.

Come ha reagito Masterchef alla pandemia di Covid 19?

Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della sicurezza dei partecipanti e delle normative relative alle misure di contenimento del contagio da Virus Sars- Cov2 come da DPCM vigenti durante le registrazioni. Le nuove regole da seguire sono state integrate nel format come spunto per nuove sfide sempre più complesse per gli aspiranti chef.

Quando è arrivato il lockdown il programma era in piena fase casting. Dopo una pausa per riflessione, l’ingegno ha trovato la soluzione per andare avanti, regalando una edizione con concorrenti unanimemente definiti di qualità superiore al normale. La difficoltà è diventata poi un valore. I scelti per le masterclass hanno fatto 14 giorni di quarantena, sono stati preparati porzionamenti per non far mangiare gli chef nello stesso piatto. Un solo caso di positività si è verificata, ma di un collaboratore (ora in piena forma) che rientrava da un viaggio. Attualmente è ancora in corso la post produzione, quasi tutta da remoto.

Una volta formata la Masterclass, variegata e multiculturale, dei 21 aspiranti MasterChef, comincerà la vera sfida. Tornano le amate Mystery Box, l’adrenalinico Invention Test e il temutissimo Pressure Test. Viene confermato anche lo Skill Test, una prova che i concorrenti hanno imparato a temere, una sorta di “esame a sorpresa”: una prova eliminatoria molto tecnica, sviluppata su tre livelli di difficoltà crescente su una specifica abilità.

Ci saranno esterne a Masterchef? E gli ospiti internazionali?

Fra gli illustri ospiti di questa edizione, torna il Maestro Iginio Massari, che testerà i concorrenti nell’insidiosa sfida di pasticceria, da sempre banco di prova per gli aspiranti chef; anche il giovane e cosmopolita chef Jeremy Chan, detentore di una stella Michelin per il suo ristorante Ikoyi a Londra, che ha incantato il pubblico lo scorso anno, tornerà fra gli ospiti della cucina di MasterChef. Fra le novità Mauro Colagreco, lo chef pluristellato fondatore del ristorante Mirazur a Mentone, e l’enfant prodige Flynn McGarry, che a soli 22 anni ha ottenuto riconoscimenti a livello mondiale per il suo indiscusso talento.

Anche in questa edizione gli aspiranti chef affronteranno le prove in esterna grazie alle quali si confronteranno fra loro divisi in brigate. Fra le location, il meraviglioso Lago d’Iseo e Crespi d’Adda, villaggio industriale patrimonio dell’UNESCO, riconosciuto per il suo valore architettonico e storico.Tutto il mondo Masterchef sceglie di essere – anche quest’anno – plastic free ed eco-friendly promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. La produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free. Tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile.

Accanto al rispetto per l’ambiente, MasterChef da sempre si impegna anche nella lotta contro gli sprechi e la gran parte degli alimenti non impiegati per le prove è stata donata all’Opera Cardinal Ferrari Onlus di Milano. Il programma si è avvalso della preziosa collaborazione di Last Minute Market, la società spin-off dell'Università di Bologna impegnata sul fronte della riduzione degli sprechi e della prevenzione dei rifiuti da oltre 10 anni.