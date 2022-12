MasterChef: è il momento della ripartenza: video intervista con gli chef Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli

Anticipazioni TV

Puntuale come il Natale, stasera torna MasterChef Italia con la sua dodicesima edizione sempre più internazionale e con molte conferme e alcune novità. Ne abbiamo parlato con i tre chef e giurati in un'intervista video.

Siamo arrivati a quel momento dell'anno in cui si spengono le note musicali di X Factor e iniziano a diffondersi quelle aromatiche di MasterChef Italia. Agrumate, dolci, piccanti, salate che siano. Granitica la conferma per la quarta volta del terzetto di chef, giurati, conduttori, propagatori dell'arte della padella con brio: Bruno Barbieri, l'inossidabile, Antonino Cannavacciuolo, il gigante al limone, e Giorgio Locatelli, il Lord dalla lacrima contagiosa.

Al via stasera, giovedì 15, su Sky e in streaming su NOW , la nuova edizione di MasterChef Italia. Si riaprono le cucine del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy per i Live Cooking, al centro dei primi due episodi: si tratta della prima fase di selezione per stabilire chi merita di entrare tra i 20 concorrenti ufficiali della Masterclass di quest’anno. Ascolteremo le storie dei concorrenti, seguendoli sfida dopo sfida, fino ad eleggere il miglior chef amatoriale d’Italia, colei o colui che seguirà nel nobile traguardo Tracy Eboigbodin, cameriera di Verona originaria della Nigeria, vincitrice dello scorso anno.



Per gli aspiranti Chef i Live Cooking - sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW - la possibilità di presentare la loro idea di cucina ai giudici, ma anche sé stessi, visto che come sappiamo la cucina sono anche emozioni e passioni molto personali e intime. Aspettiamoci una prima fase durissima, in cui chi otterrà tre sì da parte dei giudici potrà già indossare il grembiule bianco con su cucito il proprio nome, che garantisce l’accesso diretto alla Masterclass; chi invece guadagnerà due sì otterrà il grembiule grigio e la possibilità di giocarsi il tutto per tutto nella fase intermedia delle Sfide.

Una volta formata la classe di quest’anno inizierà la classica sfida secondo il meccanismo rodato e conosciutissimo, a cui non mancheranno delle novità: Mystery Box, Invention Test, Pressure Test e Skill Test, oltre alle prove in esterna. Ma non sarebbe MasterChef se non ci fossero anche ospiti di lusso come il signore degli zuccheri, Iginio Massari, sorta di immarcescibile Voldemort dei cooking show; e ancora, di ritorno Jeremy Chan, Davide Scabin, Mauro Colagreco, Enrico Crippa, Giancarlo Perbellini.

Per farci raccontare cosa ci attenderà quest'anno abbiamo incontrato Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli in questa video intervista.