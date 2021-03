Masterchef: è Aquila il vincitore della decima edizione del programma

Anticipazioni TV

Il pugliese Francesco Aquila il migliore chef amatoriale d'Italia nonché vincitore della decima edizione di Masterchef Italia.

Alla fine ce l'ha fatta lui, al grido di 'zio bricco impestato'. Il pugliese trapiantato al nord Aquila, di nome reale Francesco, si è laureato vincitore della decima edizione di Masterchef come miglior aspirante chef dilettante d'Italia. Lo hanno decreatato i tre che giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Erano partiti in 21, con il privilegio di entrare nalla masterclass, e alla fine a portare i loro personali menù nella finalissima sono stati Irene, Antonio e, appunto, il vincitore, Aquila, sostenuto dai quattro compagni di avventura con cui ha legato di più, e con una decisione e concentrazione davvero esemplari. C'è voluta costanza e una grande organizzazione mentale per portare a casa il primo premio, da portare all'adorata figlia, potendo dire, "ecco cosa è andato a fare babbo, a vincere Masterchef". Aquila si porta a casa anche 100 mila euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette, per l'editore Baldini & Castoldi.

Aquila è il vincitore di Masterchef 10, il video