Masterchef 10: tutte le anticipazioni sulla sesta puntata del programma culto in punta di forchetta

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento come ogni giovedì dedicato a Masterchef, decima edizione, che presenta una guerra sempre più accanita fra i concorrenti e una serie di prove davvero difficili da superare.

È il momento in cui i duri iniziano a giocare, non è più tempo delle prime scaramucce conoscitive fra una compagnia di amanti della cucina. Masterchef Italia nell’era della pandemia è giunta alla sesta puntata, che questa sera, giovedì 21 gennaio alle 21.15 su Sky Uno e NowTV, metterà ancora più alla prova i 15 concorrenti rimasti nella Masterclass. Dalla scorsa puntata è ormai chiaro come ci siano schieramenti e alleanze ma soprattutto come la decima edizione abbia alzato il livello medio e l’esperienza delle visioni passate abbia spinto tutti a vedere un’unica destinazione: la strategia per la vittoria finale.

Le anticipazioni sulla sesta puntata di Masterchef 10

Nervi saldi per gli aspiranti cuochi, che dovranno affrontare una mystery box con protagonisti degli ingredienti addirittura in via d'estinzione, quindi come tali preziosissimi, con cui cucinare utilizzando tutte le loro parti. Perché la ridotta quantità di scarti sarà cruciale per far decidere agli chef chi vincerà. Al solito, tre piatti verranno assaggiati e giudicati, con grandi vantaggi all’invention test per il vincitore.

Proprio questa prova presenterà un ospite d’eccezione, un enfant prodige della cucina mondiale definito nientemeno che il “Justin Bieber del food”, ovvero il 22enne Flynn McGarry che a soli 19 anni ha aperto un suo ristorante a Manhattan, il Gem. Lo chef presenterà alcune delle sue creazioni, che i concorrenti dovranno cercare di riprodurre il più fedelmente possibile, per poi ottenere come vincitore il ruolo di capitano della sua brigata nella prova in esterna.

A proposito di esterna, questa settimana si andrà nella Valle del Ticino, nel territorio del Parco Lombardo, all’Azienda Agricola Salvaraja. Giuria speciale e particolarmente esigente, composta da bambini. Mai abbassare la concentrazione, altrimenti perdendo la prova in esterna si finisce al pressure test, e se ne vedranno delle belle, con qualcuno che dovrà abbandonare la cucina di Masterchef.