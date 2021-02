Masterchef 10: tutte le anticipazioni sulla nona serata, con i concorrenti alle prese con i temibili critici gastronomici

Anticipazioni TV

Ospite di grande rilievo, e soprattutto l’irruzione dei perfidi critici gastronomici, sempre più pepe nei piatti della decima edizione di Masterchef, tutte le anticipazioni sulla nona puntata.

La sfida continua a MasterChef Italia: sono nove gli aspiranti cuoci amatoriali migliori d'Italia rimasti in gara, e iniziano a intravedere e a sperare nella finale, ormai sempre più vicina. Stasera – giovedì 11 febbraio, alle 21.15 su Sky e NOW TV – sarà in onda il nono appuntamento con un ospite speciale: Chef Jeremy Chan, una stella Michelin con il suo ristorante Ikoyi, che già nella scorsa edizione aveva ottenuto grande apprezzamento da parte del pubblico e dei concorrenti. Lo Chef sarà proprio in apertura, in una Mystery Box che questa settimana sarà a tema frutti tropicali: i concorrenti troveranno nove varietà esotiche fra cui scegliere quella da utilizzare, mentre un decimo ingrediente - che dovrà essere protagonista del piatto - lo presenterà direttamente Chef Chan.

Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, giudicheranno chi, fra i cuochi amatoriali, riuscirà a stupire con un piatto in cui la frutta esotica sia valorizzata e che sia in linea con un’idea di cucina contemporanea originale e innovativa.

Nel corso dell’Invention Test sarà il momento di una sfida immancabile e molto temuta: la prova a staffetta. La sfida creativa di questa serata con il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy – in onda giovedì 11 febbraio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV – partirà da una delle creazioni di Chef Chan, da cui le coppie di concorrenti dovranno prendere ispirazione per portare al cospetto dei giudici un piatto convincente che restituisca l’idea della comunicazione e dello scambio in cucina.

Gli aspiranti chef del duo che riuscirà a convincere i giudici diventeranno capitani di brigata nella prova in esterna, la più complicata di tutta la stagione: la preparazione di un vero pasto per i critici gastronomici. Le due squadre, la rossa e la blu, lavoreranno per prima volta nella cucina di un vero ristorante per servire ai palati più esigenti dei piatti raffinati, gustosi e belli da guardare. La brigata che conquisterà più pareri positivi salirà in balconata, gli altri aspiranti chef dovranno affrontare un complicatissimo Pressure Test. Chi non riuscirà a gestire emozioni e tensione dovrà abbandonare per sempre il sogno di diventare decimo Masterchef italiano.

Continua, inoltre, dal lunedì al venerdì alle ore 19.45 (sempre su Sky Uno), MasterChef Magazine, la rubrica in cui giudici, chef ospiti e aspiranti chef in gara nel cooking show realizzano ricette dal tema ogni volta diverso. Questa settimana: nella rubrica “Cucina Antispreco” lo Chef Franco Aliberti ci svelerà come realizzare un piatto non producendo sprechi alimentari; in “Un piatto per ogni occasione”, il vincitore della scorsa edizione Antonio Lorenzon presenterà alcune creazioni adatte ad occasioni speciali dalla preparazione alla mise en place; per la rubrica “Locatelli’s Home Cooking”, il giudice Giorgio Locatelli realizzerà una delle ricette che ama realizzare a casa per la sua famiglia; nella rubrica “L’orto dello chef”, Michelangelo Mammoliti, due stelle Michelin, realizzerà un piatto con i prodotti del proprio orto; il pastry chef Andrea Tortora realizzerà una ricetta per una colazione stellata per la rubrica “Happy Breakfast”; infine, in “Mystery a metà”, i giudici Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli dovranno cimentarsi con due delle prove più iconiche: la Mystery Box e la cucina a staffetta.