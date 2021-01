Masterchef 10, le anticipazioni sulla quinta puntata della versione italiana del celebre cooking show

Anticipazioni TV

I tre giudici chef sono particolarmente grintosi in attesa della quinta puntata, dopo aver sorpreso in molti per la loro severità nella serata precedente.

Non si scherza, in questa decima edizione di Masterchef. Chi lo pensava è stato riportato bruscamente alla realtà nel corso della scorsa serata, la quarta, in cui la severità dei giudici chef si è manifestata in tutto e per tutto. Si ride, magari, ci si appassiona, ma non si scherza, del resto il programma di cucina più apprezzato della televisione italiana ormai è giunto nella sua piena maturità, dopo dieci intense edizioni.

Le anticipazioni sulla quinta serata di Masterchef 10

Se la mystery box è il classico piatto forte con cui inizia quasi ogni puntata, questa sera, 14 gennaio 2021, in occasione della quinta serata di Masterchef 10, alle 21.15 su Sky Uno e Now TV, il tema sarà particolarmente intrigante. Sarà infatti una box afrodisiaca, cavalcando qualche doppio senso non troppo velato che non ha mancato di caratterizzare alcuni siparietti nelle scorse settimane, come tradizione per i giudici e il programma. Cibi che stimolano il desiderio, quindi, per i superstiti della cucina di Masterchef. I tre piatti migliori passeranno al setaccio degli chef, e i vincitore avrà il consueto vantaggio per il successivo e sempre temibile Invention Test.

Una sezione della trasmissione che spesso regala ospiti graditi, e in questa puntata faremo la conoscenza di Nino Rossi, una stella Michelin, che presenterà le sue creazioni all’insegna della tradizione calabrese. Ma questa sera tornerà l’esterna, e il vincitore diventerà quindi capitano di una delle due squadre che si contenderanno la vittoria nello scenario idilliaco di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. In primo piano il piatto tipico della zona, il tortellino, e una locale leggenda d’amore, che sembra il tema della puntata intera. Al solito, chi perde si sfiderà nel pressure test, e qualcuno tornerà a casa, con dispiacere e lacrime al solito distribuite nella cucina e fra noi telespettatori.

