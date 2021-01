Masterchef 10: le anticipazioni sulla quarta puntata, all’insegna della cucina giovane

Anticipazioni TV

I cuochi amatoriali della Masterclass iniziano ad ambientarsi, a Masterchef Italia decima stagione, con tutte le anticipazioni sulla quarta serata, al solito con doppia puntata, del mitico cooking show, che presenta giovani promesse della cucina e lo skill test.

Le prime delusioni a Masterchef Italia 10, dopo l’entusiasmo per l’ingresso nella Masterclass. Le prime tre uscite, tanto che nella cucina del programma sono rimasti in 18, e nella terza puntata, che vedete sintetizzata qui sotto in un imperdibile video, c’è stata anche l’emozione della prima esterna. Stasera, giovedì 7 gennaio alle 21.15, come al solito nella prima serata di Sky Uno, oltre che su NOW TV, sarà il momento della quarta puntata di Masterchef decima edizione, ospiti dei giurati stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli.

Le anticipazioni sulla quarta puntata

È iniziata a cento all’ora, la decima edizione di Masterchef Italia, il cooking show che ha sedotto gli italiani, diventando ormai di culto. Saranno le lunghe settimane di lockdown, ma il livello medoa sembra davvero il migliore di sempre e da subito non si scherza, iniziano già a crearsi piccoli gruppi, rivalità, fin dalle prime puntate. Lo hanno sottolineato gli stessi chef e giurati, rimanendo piuttosto sorpresi.

Stasera saranno in 18 a entrare nella cucina e si troveranno di fronte, oltre ovviamente alla mystery box e il pressure test, anche un primo skill test, sfida che mette in risalto conoscenze tecniche e preparazione di base dei concorrenti. Ma prima si rispetterà la vulgata del ‘giovedì gnocchi’, con una gara come protagonista questa pasta povera eppure piena di nobiltà. Sarà inoltre il momento di una boccata d’aria fresca, con ospiti due chef giovanissimi, addirittura under 30, che danno gloria alla cucina italiana provenendo da altre culture. Ma niente spoiler eccessivi, l’appuntamento con Masterchef, quarta puntata, stasera in prima serata su Sky Uno.

Il video con il meglio della terza puntata di Masterchef 10