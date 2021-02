Masterchef 10: le anticipazioni sulla decima puntata e le sue temute prove

Anticipazioni TV

Stasera andrà in onda la decima puntata della decima stagione di Masterchef, vi presentiamo una completa anteprima, tutte le anticipazioni, con ospiti autorevoli e prove sempre più temute.

MasterChef Italia arriva ormai al momento decisivo, il gioco si fa duro, le prove diventano sempre più complicate, emergono i limiti e le qualità tecniche e il talento dei concorrenti, gli aspiranti chef rimasti ancora in gara, ormai rimasti solo in otto. Stasera – giovedì 18 febbraio, alle 21.15 su Sky e NOW TV – andrà in onda il decimo appuntamento che parte con una Mystery Box senza ingredienti ma con una grande varietà di cotture fra cui scegliere per creare il piatto perfetto. Il tema della prova sarà la completezza e i concorrenti avranno il compito consueto, ma non meno difficile, di dimostrare ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, cosa hanno imparato e dove vogliono arrivare. Tre di queste creazioni verranno scelte dai giudici per l’assaggio ma solo uno vincerà la sfida aggiudicandosi un grande vantaggio nell’Invention Test.

La sfida creativa metterà in agitazione tutti i concorrenti. Ospite d’onore Andrea Tortora, pastry chef con tre stelle Michelin: sarà una delle sue creazioni la colonna portante della temutissima prova di pasticceria. Gli 8 cuochi amatoriali dovranno riuscire a gestire le emozioni e la difficoltà di lavorare con tecniche mai utilizzate prima per riuscire a creare un dessert degno della giuria: chi riuscirà a mantenere il controllo e a pensare fuori dagli schemi sarà premiato dai giudici e Chef Tortora con un vantaggio per la sfida successiva.

Questa settimana è la volta dello Skill Test, il momento di dimostrare tutte le abilità tecniche acquisite e perfezionate durante queste settimane. I giudici sfideranno i concorrenti con tre prove legate da un filo rosso, un tema ricorrente. Chi non riuscirà a superare i primi due step salendo in balconata dovrà affrontare l’ultima sfida per guadagnare la salvezza. Una sfida senza possibilità di appello: chi non riuscirà a concentrarsi sull’obiettivo e non soddisferà le aspettative dovrà abbandonare per sempre il sogno di diventare decimo MasterChef italiano.

Da questo venerdì, per MasterChef Magazine (alle ore 19.45, sempre su Sky Uno), verranno riproposte le migliori ricette dei giudici Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli e degli aspiranti chef della decima edizione di MasterChef Italia. Un modo per riscoprire i piatti proposti nelle rubriche “Sapori dal Medio Oriente”, “Locatelli’s Home Cooking” e “Mystery a metà”.

MasterChef Italia, show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, è in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV