Masterchef 10: le anticipazioni sull’ottava puntata dello show, dedicata ai quattro elementi

Cosa accadrà nel corso dell’ottava serata di Masterchef 10? Ve lo anticipiamo noi, fra un'esterna al profumo di lago e i quattro elementi come tema principale.

Una squadra composta da 11 aspiranti chef, un gruppo ormai compatto di difensori, mediani in attesa e centravanti pronti a guardare dritti verso la vittoria finale. Masterchef si fa sempre più complesso, come le sfide che stasera, 4 febbraio, i sopravvissuti dovranno affrontare. Appuntamento, come ogni giovedì, alle 21.15 su Sky e NOW TV.

L’ottavo appuntamento della sfida culinaria più amata parte con una Mystery Box a trabocchetto: i concorrenti avranno davanti due scatole, una trasparente della quale vedranno il contenuto, l’altra di legno, classica, con ingredienti a sorpresa. Cosa fare, ecco per loro la prima scelta: andare sul sicuro o scommettere sugli ingredienti nascosti? L’unica informazione in loro possesso per fare la scelta migliore è che i protagonisti della sfida sono i quattro elementi: per questo, l’acqua è il tema della box trasparente, mentre l’aria è quello della seconda scatola.

Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli osserveranno le reazioni degli aspiranti chef e la loro predisposizione al rischio: alla fine, i tre piatti migliori verranno assaggiati dai giudici e il concorrente vincitore, come al solito, avrà grandi vantaggi nell’Invention Test.

Terry Giacomello, una stella Michelin con il suo ristorante Inkiostro, talento fra i più creativi e tecnici della scena non solo italiana, sarà protagonista della sfida creativa. Questa settimana nel cooking show di Sky le sue creazioni estreme, avanguardiste e complicatissime saranno al centro della prova. Il vincitore della Mystery Box conoscerà lo Chef e assaggerà i suoi piatti incredibili, togliendosi tutte le curiosità, scegliendo quale strategia utilizzare per mettere in difficoltà gli avversari.

Chi riuscirà a utilizzare al meglio i particolarissimi ingredienti dei piatti di Chef Giacomello vincerà la prova ottenendo il grado di capitano della sua brigata nella prova in esterna. Il Lago d’Iseo sarà la location in cui gli aspiranti chef, divisi nelle consuete due brigate, la rossa e la blu, si sfideranno cercando di valorizzare i prodotti tipici del territorio: protagonista sarà la sardina essiccata. La squadra che riuscirà a portare sulla tavola della giuria, composta dai pescatori del posto, delle creazioni che rispettino le tradizioni, vincerà la prova. I componenti della brigata perdente, invece, dovranno affrontare il Pressure Test rischiando l’eliminazione: chi non riuscirà a conquistare la balconata dovrà abbandonare per sempre il sogno di diventare il decimo MasterChef italiano.

