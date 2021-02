Masterchef 10: grandi amiche, eliminate a un passo dalla finale

Anticipazioni TV

Federica e Azzurra, donne del sud e grandi amiche della decima edizione di Masterchef 10, sono state eliminate proprio a un passo dalla finale, e ci raccontano la loro esperienza in questa intervista.

Unite da un’amicizia forte e crescente, oltre che dal destino beffardo, che ha portato Azzurra, siciliana e giramondo per lavoro e passione, insieme a Federica, calabrese e pallavolista, all’eliminazione dalla decima edizione di Masterchef proprio a un passo dalla finale. L’undicesima puntata è stata fatale per loro, mentre in quattro si godono il passaggio in finale: sono Antonio, Aquila, Monir e la sempre più in crescita Irene, in serata capace di vincere tutte e tre le sfide, risultato mai verificatosi prima nella storia del programma.

Azzurra e Federica hanno ormai elaborato l’eliminazione, quando le incontriamo via zoom insieme, sono belle cariche per il futuro e con un sorriso decisamente rilassato, molto più che nel corso delle difficili prove del cooking show. Fra una risata e una lacrima, rievocano la loro esperienza a Masterchef, con una certezza in testa: la cucina farà parte della loro vita anche nell’immediato futuro.

“A breve termine mi piacerebbe entrare in qualche cucina a vedere come si fa cosa si fa”, ha detto Federica , “il sogno nel cassetto è riuscire ad aprire una mia attività ristorativa, con anche qualche camera, perché no. È un sogno ambizioso, ma prima o poi ce la farò. Il mio punto di forza è sempre stata la caparbietà, la voglia di non mollare, mi sono sempre messa in discussione. La debolezza è stata sicuramente avere un attimo in cui la lucidità ha vacillato, ma la gara è stata lunga e i livelli di stress che si raggiungono sono molto alti, quindi ci sta. Rivedersi all’inizio fa strano, però una volta fatta l’abitudine diventa la normalità. È stato bello perfino rivivere quel momento triste dell’eliminazione, anche se ovviamente mi è dispiaciuto. È finita, ma perché era iniziata, e anche solo per questo è stato meraviglioso.”

"Il progetto cucina rimane”, anche per Azzurra, che prosegue ricordando, “come dissi all’inizio del percorso, sogno di continuare a viaggiare e proverò di tutto per avere un mio food truck e viaggiare in giro per l’Europa e probabilmente tornare a Londra. Siamo uscite a un passo dalla finale, in due puntate ricche di emozioni dall’inizio, con genitori che ci hanno fatto consumare una quantità indescrivibile di fazzoletti. A rivedermi, non avrei messo tutta quella cipolla, ma andata così. Peccato perché avevo il menu pronto per la finale, ma lo preparerò in un’altra occasione. Il mio punto debole è stato aver perso il controllo nei momenti sbagliati, ma siamo umani. La mia forza è la tenacia, la passione. Il mio menù per la finale, già pronto, avrebbe racontato di me e dei miei viaggi, con piatti lungo il percorso da Italia a Londra, per finire ai Caraibi e in Sudamerica.

Le due sono allineate anche nel giudizio su Irene, capace del grande exploit nell’undicesima puntata, un tris di vittorie sorprendente. “Con lei abbiamo condiviso tantissimo tempo, a cena, nel tempo libero e spesso ci siamo esercitate insieme. Non si è mai voluta schierare, perché in passato si è trovata spesso in situazioni in cui veniva messa da parte, non vuole quindi far soffrire qualcun altro. Ha tanta forza, nella sua fragilità, e abbiamo voluto accompagnarla in questo percorso finalizzato ad amare di più il cibo, in maniera quasi protettiva, con un’attenzione in più per lei”. Detto questo, entrambe tifano per Antonio, in coro; un'altra amicizia forte uscita da Masterchef.

Se di quello che accade davanti alle telecamere abbiamo chiaro tutto, o quasi, come occupano il tempo libero, quanto è importante prepararsi per bene e recuperare, magari, alcune lacune? “Si studia tanto”, ci dice Federica, “e il godimento deriva da scoprire cose nuove che pensavi non esistessero, un arricchimento personale. Anche la notte sognavo piatti, un’ossessione bella che mantiene la mente viva, per migliorarti e fare sempre di più. Con Azzurra siamo amiche veramente e sono sicura che rimarrà, spesso ci siamo confrontate, ricordo ancora l’odore di un giorno intero dedicato alle prove di pasticceria. Direi a tutti di provarci, Masterchef è un’esperienza straordinaria, ti trovi a misurarti con te stesso, capisci se la cucina è veramente la tua passione e se sei portato e hai attitudini. È una scuola incredibile.”

Azzurra sorride con una punta di commozione, confermando senza bisogno di parole il rapporto speciale fra le due. “Si studia anche troppo. In quei mesi ho passato forse più tempo fra padelle e libri che altro. Registri, poi torni nel residence, fai una doccia e studi cosa avresti potuto fare meglio, in una continua ricerca, provando sempre a utilizzare tecniche nuove o cosa fare con ingredienti già utilizzati, se dovesse ricapitare. Abbiamo cucinato così tanti dolci che mai e poi mai avrei pensato. Se dovessi dare un consiglio a chi pensa di candidarsi per la prossima edizione, gli direi di crederci, di essere sé stesso e studiare. La cucina è scoperta, emozione, e non ci si può fermare alla tradizione italiana”.

Quanto è importante la strategia, per andare avanti nel programma? “È una competizione, normale che abbia il suo peso”, secondo Federica, “sfido chiunque a non usare un po’ di strategia, ma non per colpire qualcuno, quanto per avvantaggiare sé stessi, nel rispetto degli altri. Sono in palio 100 mila euro, insomma. Io ho mai mai avuto paura di dire la verità, a viso aperto, anche se qualche volta ha portato a giudicarmi come cattivella.” Allineata con l’amica, anche Azzurra ricorda come sia “una gara, con un solo vincitore. Posso dire che io non mai recitato, sono stata me stessa, non so se altri l’abbiano fatto. La competizione ovviamente c’era, normale che anche con gli amici durante la gara è capitato di fargli fare piatti difficili, ma nessuno se l’è presa”.

Con l’eliminazione di Azzurra e Federica, rimane solo Irene a contendere il titolo di undicesimo Masterchef italiano a tre uomini: Antonio, Monir e Aquila. La riposta l’avremo il prossimo giovedì, 4 marzo, alle 21.15 su Sky Uno.

Un video con Il meglio dell'undicesima puntata di Masterchef 10