Masantonio: tutte le Anticipazioni sulla puntata di Stasera della Fiction con Alessandro Preziosi

Ritorno alla collocazione abituale del venerdì per la terza serata di Masantonio, fiction poliziesca di Canale 5, dedicata alla sezione scomparsi con Alessandro Preziosi. Tutte le anticipazioni.

Ritorno al venerdì per la fiction Masantonio Sezione scomparsi, dopo la fortunata parentesi domenicale legata alla contemporaneità con la vittoriosa semifinale della nazionale di calcio. La terza puntata continuerà a costruire l'universo della serie con Alessandro Preziosi, con un presente in cerca di tante storie personali di persone che non si trovano, con il passato dei protagonisti sempre presente a segnare le loro vite.

Ogni anno è altissimo il numero di persone che scompare in Italia. E questa è la storia di un uomo (Alessandro Preziosi) incaricato di riportarli a casa, vivi o morti. E il nostro protagonista è il migliore nel ritrovare gli scomparsi, perché è stato uno di loro, anche lui è stato uno scomparso. "Entrare nelle loro vite, provare quello che hanno provato loro e non riuscire più a pensare ad altro." È così che Elio Masantonio parla del suo lavoro ai colleghi che lavorano con lui ed è qui l'anima del suo personaggio.

Le anticipazioni sulla puntata di Stasera di Masantonio Sezione scomparsi

Uno studioso di fisica e un sacerdote scompaiono senza ragione apparente. Indagini non certo semplici per la Sezione scomparsi, che si trova di fronte a un'ossessione e al rimpianto alla base di questi due casi, capaci di colpire nel profondo Masantonio, aprendo ulteriori canali di comunicazione con un suo personale passato segnato da traumi e da ferite difficili da rimarginare. In particolare sarà il padre a tornare a tormentare il nostro protagonista

Il giovane scienziato si chiama Biagio Marcenaro, lavora in una grande impresa elettronica. Il prete è scomparso, invece, anche se sembra che nessuno intorno a lui abbia particolare volontà di ritrovarlo. L'uomo di Chiesa, infatti, ha una reputazione controversa: alcuni lo detestano, mentre altri lo adorano. Dopo aver esplorato l'inquietante pista della pedofilia, presto per fortuna abbandonata perché dimostratosi infondata, Riva e Masantonio vengono indirizzati altrove da nuovi indizi.