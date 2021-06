Masantonio: Trama, Cast e Anticipazioni sulla nuova Fiction di Canale 5 con Alessandro Preziosi

Anticipazioni TV

In arrivo per l'estate una nuova fiction poliziesca ambientata a Genova. In prima serata su Canale 5, a partire da venerdì 25 giugno, Masantonio sezione scomparsi è interpretata da Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi.

Una fiction estiva, per accompagnare giornate al mare, al fresco sotto l’aria condizionata, o magari sudando l’impossibile. Un’estate all’insegna di Masantonio - Sezione scomparsi, un viaggio nelle contraddizioni e nella bellezza di una città come Genova. In onda su Canale 5, in prima serata e poi in streaming su Mediaset Infinity, da venerdì 25 giugno e per 5 serate, quindi fino al 23 luglio. Un antipasto delle Olimpiadi, da incastrare fra la fase calda degli Europei e una crisi d’astinenza per la mancanza di fiction poliziesche.

Masantonio è una serie diretta da Fabio Mollo e Enrico Rosati, prodotta da Cattleya in collaborazione con RTI. Nel cast Alessandro Preziosi, Davide Iacopini, Claudia Pandolfi, Bebo Storti, Camilla Semino Favro, Valentina Badaracco e Antonio Ornano.

Elio Masantonio riesce a leggere nella mente delle persone, ma non aspettatevi strane forme di ipnosi o esperimenti al confine della realtà alla Mentalist. È semplicemente un investigatore che sembra venuto dal mistero, che ha un passato che pesa nel suo presente, e forse proprio per questo riesce a leggere nella mente degli scomparsi, di quella parete intera di volti spensierati, felici o premonitori che rappresentano le ultime tracce di chi non si trova più.

Ogni anno sono moltissime le persone che scompaiono, anche nel nostro paese. L’incarico di riportarli a casa, vivi o morti, è affidato dal Prefetto di Genova a una piccola task force guidata con una misteriosa qualifica da Elio Masantonio, nativo del posto ma da una ventina d’anni lontano, per ragioni oscure. Si tratta della reazione a un’ondata di sparizioni che preoccupa i vertici della sicurezza locali. Elio è solitario, misterioso oltre che scontroso, a dir poco, ma con un talento per comprendere fino alla totale immedesimazione la vita dei “suoi” scomparsi. Le indagini lo portano a ricostruire identità, gusti, dolori; aumentando la possibilità di riportarli alla vita. Elio Masantonio è interpretato da Alessandro Preziosi.

Non è solo nelle indagini, al suo fianco Sandro Riva (Davide Iacopini), un giovane poliziotto pieno di buona volontà, ma con una difficoltà iniziale a entrare in sintonia con i suoi metodi molto poco convenzionali. All’inizio, però, perché presto i due iniziano a lavorare con sintonia assoluta, caso dopo caso, scomparso dopo scomparso. Indagando sul passato delle sue vittime, Mastantonio dovrà fare i conti con il suo di passato e con non pochi conti in sospeso. Uno dei quali è legato a Valeria (Claudia Pandolfi), vicina di casa e amica di lunga data, tanto che conosce molto di quanto Elio vuole nascondere.