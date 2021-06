Masantonio Anticipazioni: Stasera su Canale 5 la Prima Puntata della nuova Fiction con Alessandro Preziosi

Anticipazioni TV

Una nuova fiction per le serata estive di Canale 5, Masantonio ci porta nel mondo del servizio persone scomparse insieme ad Alessandro Preziosi. Tutte le anticipazioni.

Un'ondata di sparizioni crea scompiglio nei corridoi della Questuna di Genova. L'occasione per far tornare in città, in prima linea, Enzo Masantonio, il protagonista della nuova fiction di Canale 5, Masantonio Sezione scomparsi, di cui vi presentiamo tutte la anticipazioni. Una serie in onda da stasera 25 giugno ogni venerdì per cinque prime serate. Insomma, una fiction che ci farà compagnia nel cuore caldo dell'estate, diretta a metà da Fabio Mollo ed Enrico Rosati. Nel cast Alessandro Preziosi, Davide Iacopini, Bebo Storti, Claudia Pandolfi, Camilla Semino Favro, Valentina Badaracco, Antonio Ornano.

Ogni anno è altissimo il numero di persone che scompare in Italia. E questa è la storia di un uomo (Alessandro Preziosi) incaricato di riportarli a casa, vivi o morti. E il nostro protagonista è il migliore nel ritrovare gli scomparsi, perché è stato uno di loro, anche lui è stato uno scomparso. "Entrare nelle loro vite, provare quello che hanno provato loro e non riuscire più a pensare ad altro." È così che Elio Masantonio parla del suo lavoro ai colleghi che lavorano con lui ed è qui l'anima del suo personaggio.

Le Anticipazioni sulla Prima Puntata di Stasera della Fiction Masantonio

Dopo venti anni di assenza, Elio Masantonio torna nulla sua città natale, Genova, dove il prefetto di polizia gli chiede di guidare una squadra ristretta specializzata nella ricerca di persone scomparse. Insieme al suo nuovo collaboratore più stretto, Alessandro Riva, si lancia nell'indagine sulla sparizione di una giovane ragazza, Chiara, avvenuta ben sei mesi prima. Molto da scoprire aspetta i due poliziotti, guidati da un metodo decisamente inusuale.

Nella seconda parte della prima serata di Masantonio Sezione scomparsi, il protagonista e il suo fidato Riva indagano sulla scomparsa di un certo Michele Vespri, un ex detenuto condannata per uso eccessivo della legittima difesa, proprio quando Roberta (Claudia Pandolfi), amica direttamente dal passato di Masantonio, apprende del suo ritorno in città, e decide di confrontarsi frontalmente con lui.