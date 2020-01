Mario Giordano: "Matteo Renzi è un po' l'erede di Silvio Berlusconi", stasera a La Confessione

Anticipazioni TV

Questa sera, su Nove, Peter Gomez intervisterà Mario Giordano ed Irene Pivetti.

Stasera, venerdì 17 gennaio 2020, alle 22:45 va in onda su Nove un nuovo appuntamento con La Confessione, il programma di interviste condotto da Peter Gomez. Gli ospiti di questa puntata saranno il giornalista, nonché conduttore di Fuori dal Coro, Mario Giordano, e l'ex presidente della Camera del governo Berlusconi - ma anche giornalista e conduttrice - Irene Pivetti.

La Confessione: Le interviste di stasera a Mario Giordano e ad Irene Pivetti

"In occasione di una cena, Matteo Renzi mi confidò che stava ragionando sulla possibilità di candidarsi con il centro-destra". Giordano rievoca gli anni in cui il leader di Italia Viva era presidente della Provincia - dal 2007 con Democrazia e Libertà, ed in seguito con il Pd fino a fine mandato, nel 2009. Il giornalista racconta a Peter Gomez: "La prima volta che vidi Renzi fu in occasione di un evento organizzato dal Giornale di Firenze: in quel periodo si pensava al candidato sindaco di Firenze e, come ricorderà, il Partito democratico non voleva candidare Matteo Renzi". Però, come si sa, le cose poi sono andate diversamente. Infatti, il senatore di Scandicci è diventato prima sindaco di Firenze e poi presidente del Consiglio dell'Unione europea, due volte ministro e presidente del Consiglio dei ministri dal 2014 al 2016. "È un po' l'erede mancato di Berlusconi?", gli domanda il direttore de ilfattoquotidiano.it. "Sì, un po' sì", risponde, sorridendo, Giordano.

In seguito, Gomez - che sta per debuttare con la nuova striscia di informazione Sono Le Venti, in onda sempre sul Nove, a partire da lunedì 20 gennaio 2020 - accoglierà la politica e giornalista Irene Pivetti.

