Maria Teresa - La miniserie TV: La seconda puntata Stasera su Rai 3

Secondo e conclusivo appuntamento con la miniserie che racconta la nascita, l'ascesa al trono e l'impero della potentissima figlia primogenita di Carlo VI.

E' andata in onda ieri su Rai 3 la prima puntata del biopic Maria Teresa, miniserie del 2017, dedicata a una delle figure storiche e politiche europee più importanti di tutto il 700, L'Imperatrice Maria Teresa d'Austria.

Slovacchia, Austria, Repubblica Ceca, Germania e Ungheria, hanno investito in questo progetto per raccontare la nascita, l'ascesa al trono e l'impero della potentissima figlia primogenita di Carlo VI (nonché madre della futura Maria Antonietta regina di Francia). Nei panni della protagonista è l'attrice Marie-Luise Stockinger.

Nella puntata di ieri abbiamo visto delinearsi il profilo di Maria Teresa, figlia primogenita di Carlo VI d'Austria, una donna che fin da bambina ha mostrato un'indole determinata e rivoluzionaria. Innamorata del duca di Lorena, Francesco Stefano, fa di tutto per sfuggire ai fidanzati imposti dal padre e ottenere il consenso di sposare l'uomo della sua vita. Dopo il matrimonio però la giovane non si affida al marito, come tutte le donne dell'epoca, ma continua gli studi di storia politica che le consentiranno di regnare degnamente l'Impero.

Scopriamo la trama ufficiale del secondo episodio della miniserie Maria Teresa, in onda stasera, 1 agosto 2019, su Rai 3, a partire dalle 21.25:

Salita sul trono, Maria Teresa (Marie-Luise Stockinger) risponde con entusiasmo alle istanze di riforma del suo regno e si occupa degli affari di stato, mentre suo marito passa molto tempo con i figli e impegnato in avventure galanti. Francesco Stefano di Lorena (Vojtech Kotek), escluso dalla politica e dal Consiglio Privato, cede al divertimento e tradisce sua moglie con diverse donne di corte, tra cui Elisa Fritz (Tatiana Pauhofová).

Dopo la morte di Carlo VI (Fritz Karl), i Principi europei hanno iniziato a rivendicare i territori acquisiti in precedenza dagli Asburgo e dal Sacro Romano Impero: diversi Stati inoltre hanno disapprovato l'ascesa al trono di Maria Teresa. L'Austria era sul punto di collassare sotto gli attacchi dei sovrani europei, ma Maria Teresa riesce a compiere un capolavoro di diplomazia che conquista gli alleati e rivitalizza l'impero, un'opera che ha influenzato il resto dell'Europa per quasi 50 anni...

