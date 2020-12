Maria Teresa: da stasera su Rai3 la seconda stagione della miniserie dedicata alla iconica imperatrice

Anticipazioni TV

Dopo la prima stagione dedicata alla sua fanciullezza ribelle, Maria Teresa torna per una seconda stagione con l’imperatrice d’Austria alle prese con i suoi capolavori politici.

Una fanciulla dallo spirito ribelle e dal futuro segnato. La prima stagione di Maria Teresa raccontava la formazione del carattere determinato di questa giovane destinata a segnare la storia, innamorata fin da ragazzina del duca di Lorena, Francesco Stefano, che farà di tutto, fino a che non le verrà permesso di sposarlo, non trascurando la sua formazione da statista, gli studi storico politici cruciali per regnare con profitto alla morte del padre.

Stasera e domani in prima serata, lunedì 28 e martedì 29 dicembre alle 21.20, Rai3 trasmette in prima visione assoluta la seconda stagione di Maria Teresa, miniserie storica che ha avuto un buon successo di ascolti la scorsa estate 2019, in occasione della messa in onda della prima stagione. Una donna potente in lotta contro i pregiudizi della sua epoca, siamo nel XVIII secolo, divisa fra le guerre e il lato pubblico e il suo matrimonio.

Gli intrighi di corte le rendono la vita difficile, mentre l’impero asburgico è attaccato da più parti e l’Austria sembra sull’orlo del collasso, Maria Teresa riesce a mettere in atto un capolavoro diplomatico e a rivitalizzare un impero che ha influenzato il resto d'Europa per quasi 150 anni.

Il ruolo della protagonista è interpretato, in questa seconda stagione, dall’attrice austriaca Stefanie Reinsperger, vincitrice di numerosi premi.

Punto di forza della serie si conferma la meticolosa ricostruzione degli ambienti e dei costumi dell’epoca, voluta dal regista Robert Dornhelm, lo stesso che ha diretto la serie Guerra e pace.

La trama di Maria Teresa

Un film storico che racconta in due parti la storia di Maria Teresa, figlia primogenita di Carlo VI d'Austria, che sin da fanciulla, rivela un'indole ribelle e determinata. Innamorata da sempre del duca di Lorena, Francesco Stefano, non si dà per vinta finché non le viene concesso di sposarlo, ma nonostante l'intensità del suo amore, la giovane non dimentica di dedicarsi, con un interesse e un accanimento inusuali per una donna dell'epoca, agli studi di storia politica, che le consentiranno di regnare degnamente alla morte del padre.