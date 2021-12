Mare Fuori: Stasera su Rai2 l'Ultima Puntata della Seconda Stagione della Fiction

Anticipazioni TV

Le anticipazioni sulla puntata conclusiva della fiction Mare fuori in onda stasera stasera in prima serata su Rai2. Come si concluderanno le avventure dei ragazzi del carcere minorile?

Ogni cosa ha una fine, anche la seconda stagione di Mare fuori. La fiction con Carolina Crescentini torna infatti stasera su Rai2 per un'ultima puntata in prima serata, in cui le tante diverse vicende dei personaggi della fiction troveranno la loro definitiva conclusione. Un carcere minorile del napoletano, quello al centro della vicenda, che in questa stagione ha ancora più approfondito il rapporto inizialmente conflittuale e poi sempre più complice fra gli adulti e gli educatori e i giovani in cerca di nuovi maestri più indicati.

Mare fuori è una serie nata da un'idea di Cristiana Farina, scritta con Maurizio Careddu, una coproduzione Rai Fiction e Picomedia prodotta da Roberto Sessa e diretta da Milena Cocozza e Ivan Silvestrini. Oltre a Carolina Crescentini, nel cast ci sono anche Carmine Recano, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo e Anna Ammirati.

Mare Fuori le Anticipazioni sull'Ultima Puntata della Seconda Stagione

Carmine, faccia a faccia con Pirucchio, ha una crisi di coscienza e non riesce ad ucciderlo. Nel mentre Massimo scopre che il vero colpevole non è lui. Filippo e Carmine decidono di fuggire servendosi del piano organizzato per Edoardo ma non sanno che dietro il piano c’è Wanda Di Salvo che vuole uccidere Edoardo. Ora sono in pericolo di vita.

Filippo e Carmine, dopo essere scampati all’esecuzione destinata ad Edoardo, corrono a fermare il matrimonio di Naditza. Rosa, la sorella di Ciro, entra in carcere e rivela a Edoardo che Mimmo è un infame che ha tradito. La ragazza minaccia Carmine che nel frattempo è rientrato in IPM. Cardiotrap, saputo che Gemma ha visto Fabio, corre dal ragazzo deciso a troncare quel rapporto una volta per tutte. Tra Kubra e Pino suonano sempre più forte le campane dell’amore.