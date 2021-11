Mare Fuori: Stasera su Rai 2 la Seconda Puntata della Fiction con Carolina Crescentini

Anticipazioni TV

Tutte le anticipazioni sulla seconda serata di Mare fuori, il mondo di un gruppo di ragazzi in un carcere minorile di Napoli con una direttrice dura, ma sempre più empatica, interpretata da Carolina Crescentini.

Una direttrice sempre più vicina ai ragazzi. Carolina Crescentini, anche nota in Mare fuori come Paola Vinci, era partita con durezza e scarsa empatia nei confronti dei ragazzi dell'IPM, Istituto Penitenziario Minorile. Ma in questa seconda stagione le cose stanno decisamente cambiando. Stasera, mercoledì 24 novembre, torna la fiction in prima serata su Rai2, per il secondo appuntamento di sei, regalando nuove dinamiche nei rapporti fra educatori, personale di sicurezza e i ragazzi problematici che sono chiusi in carcere.

Diretta da Milena Cocozza e Ivan Silvestrini, da un'idea di Cristiana Farina, scritta con Maurizio Careddu, Mare fuori è una coproduzione Rai Fiction e Picomedia prodotta d Roberto Sessa. Insieme alla Crescentini, nel cast anche Carmine Recano, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo e Anna Ammirati.

Come dicono gli autori, "le nuove puntate vedono ancora una volta protagonisti i ragazzi rinchiusi nell’istituto, ma è fuori da queste mura che si indaga per cercare i veri responsabili dei crimini compiuti dai nostri giovani detenuti, perché quando un minorenne sbaglia ci sono sempre degli adulti colpevol".

Le Anticipazioni sulla Puntata di Stasera di Mare Fuori

Carmine è distrutto, è convinto che ad uccidere Nina siano stati i Valletta. Massimo e Paola provano a stargli vicino. Naditza esce e, a insaputa dei suoi genitori, viene data in affidamento alla famiglia di Filippo, in attesa che lui venga trasferito a Milano. Cardiotrap si avvicina sempre più a Gemma. Lino viene adescato dalla ricca e affascinante mamma di Sasà, il ragazzino della Napoli bene. Nell’IPM entra Kubra, sua madre è africana e lei un’italiana di prima generazione.

Il magistrato predispone per Carmine il rientro in istituto, ma il ragazzo non vuole che sua figlia sia una Di Salvo e la affida alla madre di Nina. La sua famiglia è in guerra con i Ricci. Per Filippo arriva il trasferimento a Milano dove lo attende Nad. Per salutarlo, Beppe organizza un concerto dove Cardio canta i pezzi scritti con Gemma. Pino è attratto da Kubra, ma la ragazza è ostile con tutti. Carmine si mette in pericolo e Filippo rifiuta il trasferimento a Milano tradendo l’accordo con Nad.