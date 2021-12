Mare Fuori: le Anticipazioni sulla Terza Puntata in onda Stasera su Rai2

Anticipazioni TV

Ritorna stasera in prima serata su Rai2 la seconda stagione della fiction Mare fuori, con una Carolina Crescentini sempre più coinvolta dalle tante storie di disagio ma anche di passione dei giovani in un penitenziario minorile napoletano. Tutte le anticipazioni.

Un modo variegato, composito, che rappresenta la nuova Italia, quello di Mare fuori. Ragazzi di ogni provenienza, socialmente accomunati da situazioni di disagio ma anche da un'energia diversa dal comune. Sono i detenuti dell'Istituto minorile napoletano al centro di una fiction che continua a coinvolgere ogni mercoledì milioni di spettatori, anche stasera 1 dicembre in prima serata su Rai2.

Prodotto da Picomedia e Rai Fiction, diretto da Milena Cocozza e Ivan Silvestrini, scritto da Cristiana Farina e Maurizio Careddu, è interpretato da Carolina Crescentini nei panni della direttrice dell'istituto. Insieme a lei Carmine Recano, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati.

Le Anticipazioni sulla Puntata di Stasera di Mare fuori

Scopriamo che Beppe in passato ha avuto una relazione con una ragazza di colore, Latifah. Kubra lo riconduce a quei giorni. Nad si sente rifiutata da Filippo. Cardiotrap riceve una buona notizia: il padre gli ha organizzato il suo primo concerto. Massimo riprende il suo posto di comandante per stare vicino a Carmine e scoprire chi ha ucciso Nina. Pino suggerisce che i killer potrebbero aver seguito Filippo per scoprire dove fosse Carmine. Massimo controlla le telecamere fuori dall’IPM.

Paola riesce a farsi assegnare l’affidamento della piccola Futura. Edo e i suoi scoprono che Sasà è dentro per stupro e non gli danno pace. Luisa per proteggere il figlio circuisce Lino. Kubra per proteggere Silvia finisce in isolamento e Beppe riesce a strapparle confidenze sconvolgenti. La rabbia di Edoardo cresce perché Teresa è sparita. Nad a Milano riceve una visita molto sgradita. Le indagini di Massimo portano ad una conclusione che mai avrebbe voluto conoscere.