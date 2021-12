Mare Fuori: le Anticipazioni sulla Quinta Puntata in onda Stasera su Rai2

Anticipazioni TV

Stasera penultimo appuntamento con la fiction di prima serata di Rai2, Mare fuori, che regala Rivelazioni sorprendenti e un momento cruciale di questa apprezzata seconda stagione. Tutte le anticipazioni.

Niente è mai come sembra. Una frase sempre attuale, ma soprattutto il titolo del secondo episodio di questa stasera di Mare Fuori, la quinta puntata in onda su Rai2 mercoledì 15 dicembre. Una seconda stagione della fiction con Carolina Crescentini che sta giungendo al momento cruciale, continunando a intrattenere con una storia avvincente ma anche attento ad approfondire il rapporto fra dei detenuti di un carcere minorile e il personale incaricato di farli tornare sulla giusta strada.

Siete curiosi del titolo del primo episodio? Eccovi accontentati: Rivelazioni. Come dire, avete capito che è una serata da non perdere. Vi aspettano, oltre alla Crescentini nei panni della direttrice Paola Vinci, anche Carmine Recano, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo. Mare fuori è basata su un'idea di Cristiana Farina, scritta con Maurizio Careddu e diretta da Milena Cocozza e Ivan Silvestrini.

Le Anticipazioni sulla Puntata di Stasera di Mare Fuori

Carmine capisce chi è il colpevole dell’omicidio e si procura un’arma per ucciderlo mentre il ricordo di Nina lo tormenta. Filippo tenta di chiarire con Naditza. Edoardo esce in permesso per il battesimo di suo figlio, ma prima va a trovare Teresa che vede in compagnia di un altro ragazzo. Sasà si ritrova a riflettere sul suo reato mentre Lino gli è vicino. Viola continua il suo tentativo di far riavvicinare Gemma al suo vecchio fidanzato.

Carmine escogita un piano con l’aiuto di Pino per far uscire Pirucchio dall’isolamento. Filippo intuisce quello che sta accadendo e ripudia Carmine come amico per scuoterlo dai suoi propositi di vendetta. Gemma legge la lettera che Fabio le ha inviato e combatte con il sentimento che prova per lui. Filippo e Naditza sono sempre più lontani perché la ragazza ha accettato di sposare un suo cugino. Entra in IPM Mimmo, amico di Edoardo che ha il compito di farlo scappare