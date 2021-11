Mare fuori, la speranza di un carcere che rieduchi: intervista con Carolina Crescentini, protagonista della fiction

Anticipazioni TV

Dei ragazzi in carcere, minorenni, con storie di violenza e la speranza di un cambiamento che li porti a una vita diversa. Carolina Crescentini ci racconta la sua esperienza nella seconda stagione della fiction di prima serata di Rai2 Mare fuori.

Sarà vero che è molto rigorosa, la direttrice Paola Vinci. Ma con i ragazzi del carcere minorile napoletano che dirige, ormai c'è un rapporto speciale. Ce lo conferma Carolina Crescentini, la protagonista della fiction della prima serata del mercoledì di Rai2, Mare fuori, che abbiamo intervistato.

"Ne succedono di tutti i colori, perché sono adolescenti", ci ha detto. "La vita è prepotente, però ormai fra Paola e i ragazzi detenuti si è instaurato un rapporto particolare. È molto di più della direttrice del carcere minorile, è un’amica più grande. Si è ammorbidita grazie a loro che le hanno permesso di sciogliersi, è diventata empatica, mentre prima era molto rigida. È sempre una donna di carattere, ma ora apre un cuore che aveva tenuto chiuso per sue antiche ferite. Ormai siamo una splendida famiglia.

Mare fuori racconta come sia fondamentale credere nelle persone e nella possibilità di cambiare quando si sbaglia. In un dibattito attuale, anche politico, in cui ci si ferma alle accuse, senza aspettare le sentenze.

Siamo nella politica del click facile, del titolo provocatorio, a prescindere che sia la verità o meno. La responsabilità è di chi legge, ma soprattutto di chi scrive come voi giornalisti, che potete condizionare un pensiero. Per come sono fatta io penso sia necessario credere alle persone, altrimenti il carcere dovrebbe essere un luogo dove si butta la chiave, che invece deve esserci eccome. Queste persone dovranno uscire e saper vivere nella società senza muoversi nell’illegalità. Altrimenti c’è l’ergastolo triplo, se non puoi essere assolutamente reinserito. Il carcere deve essere un luogo di trasformazione. Ci sono stata varie volte; ricordo a Regina Coeli una interessantissima gara di retorica fra studenti di Giurisprudenza e detenuti. Avevano mezzo’ora per sostenere una tesi di accusa e difesa, in quel caso legata all’uso delle armi, scambiandosi poi il ruolo. Ovviamente hanno vinto i carcerati, con alcuni che hanno dimostrato una dialettica incredibile. Iniziative come queste portano al confronto, non solo per i neo laureati, ma anche per i detenuti. Quando sono stata a girare a Poggio Reale, un carcere però per adulti, ho parlato con chi ci lavorava e mi hanno detto che la maggior parte delle persone che escono rientra entro sei mesi. Per fare in modo che questo non avvenga, quando è dentro devi lavorare su quella persona, che magari è inserita con la famiglia in un sistema criminale. Devi dargli degli strumenti per riprendersi la libertà e trasformare la sua vita.

A maggior ragione la responsabilità di un carcere minorile è quella di non indirizzare in maniera definitiva la vita di un giovane che compie un crimine.

Spero che sconti la sua pena, chi viene incarcerato, ma non finisca poi in quello per adulti, che si riprenda anzi tutto quello che ha dovuto interrompere negli anni rinchiuso. Il ruolo degli educatori è fondamentale, non servono solo le persone che garantiscono la sicurezza. Prendo come esempio il film Cesare non deve morire dei fratelli Taviani. Alcuni dei detenuti che hanno recitato in quel film ora sono usciti e fanno gli attori, c’è chi ora scrive libri. Una contaminazione lì dentro rappresenta una grande occasione. È l’unico modo per scommettere sulla possibilità di una nuova vita. A volte, come attrice, attraversi la storia di un personaggio che interpreti e puoi trovare aderenza con la tua storia personale, ma con la maschera del personaggio che ti tutela nell’affrontare emotivamente qualcosa che da solo ti fa troppo male.

Mare fuori è molto radicato nel luogo in cui la storia è raccontata, ancora di più nella seconda stagione, in cerca di autenticità, per esempio con l’uso del dialetto.

Assolutamente. All’inizio li fermavo perché parlavano in maniera incomprensibile e dovevano tradurmi. Nella prima serie i sottotitoli non hanno dato fastidio ed è giusto mantenerli, aggiungono molto alla verità. C’è chi viene da alcune realtà in cui il dialetto parlato è a dir poco criptico.

Il suo personaggio cerca di insegnare un altro modello di autorità, non quello della violenza e della criminalità organizzata.

Devi cambiare completamente la loro mentalità. Se sono cresciuti in famiglie in cui era tutto così, poi è difficile e allora si richiede un gran lavoro. Alcuni non venivano da contesti criminali, e lo mostriamo, ma avevano bisogno di quella dimensione. Allora è necessario un lavoro particolare e fondamentale è sempre il ruolo di chi è dentro, al di fuori dalle celle, oltre a quello delle famiglie, spesso però distratte o portate a sottovalutare il rischio.