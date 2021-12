Mare Fuori Intervista a Enrica Pintore, Luisa nella Fiction: "Ottenuta la parte ho detto, non ci credo, ce l'ho fatta!"

Anticipazioni TV

Intervista a Enrica Pintore protagonista della Fiction Mare Fuori, stasera in onda su Rai2, nel ruolo della perfida Luisa.

Rincontriamo dopo poco più di un anno, Enrica Pintore. L'abbiamo conosciuta quando ancora – per pochi giorni – la vedevamo nei panni della dolce e tenace Clelia ne Il Paradiso delle Signore. La ritroviamo in una sera di dicembre con alle spalle un anno intenso ma pieno di soddisfazioni, che le ha permesso di tornare a teatro con lo spettacolo Proposta di Matrimonio - a fianco del suo collega e amico Giorgio Lupano - e che ora la vede impegnata con un'altra commedia intitolata L'Opera del Fantasma, in scena sino al 2 gennaio (almeno!!!). Con lei abbiamo riparlato sì delle sua esperienza nella Soap di Rai 1, che continua ad appassionarci con le sue trame, ma anche della sua partecipazione a un altro successo Rai: Mare Fuori. Nella Fiction, Enrica interpreta la spietata Luisa, una donna disposta a tutto pur di proteggere suo figlio Sasà dall'accusa di stupro e che non si è fatta alcuno scrupolo di sedurre Lino – la guardia carceraria – per avere un accesso privilegiato al carcere minorile, set della Serie TV in onda su Rai2. La Pintore è entrata a far parte del cast di Mare Fuori nella Seconda Stagione e per lei è stato quasi realizzare un sogno. Perché? Lasciamo che ce lo racconti lei nell'intervista esclusiva che ha rilasciato per noi di Comingsoon.it.

Leggi anche Il Paradiso delle Signore, intervista a Enrica Pintore: “Clelia è stata per me un regalo! Sono stata fortunata”

Mare Fuori, Intervista a Enrica Pintore: Enrica e Luisa? Due donne completamente diverse

TV e tanto teatro dopo il lockdown. È stato ed è un periodo molto florido vero?

Sì assolutamente, sono molto contenta! In realtà questo anno è stato abbastanza intenso. Non pensavo! Ho lasciato Il Paradiso a fine novembre scorso e da allora mi aspettava un anno con un grossissimo punto interrogativo. Finito il Paradiso mi sono detta: e ora cosa succederà? E invece è stato un periodo che mi ha regalato tanto, mi ha permesso di fare esperienze molto diverse l'una dall'altra a partire da Mare Fuori sino al corto che ho girato in Sardegna a ottobre; per me è stato qualcosa di nuovo perché sull'isola non mi conoscevano come attrice e non sapevano che io parlassi il sardo. È stata una grande soddisfazione!

Come hanno reagito gli spettatori al ritorno in teatro – con Proposta di Matrimonio - dopo lunghi mesi di lockdown? Qual è stata la tua impressione?

Quasi tutti ci hanno ringraziato per averli fatti tornare a teatro con una commedia e questo è stato possibile anche grazie alla regista Marinè Galstyan. Lei stava preparando un altro tipo di spettacolo poi invece, proprio in virtù del post Covid, ha voluto lei che si tornasse in teatro con una commedia. Si voleva regalare un sorriso alle persone! È sempre bello tornare a teatro ma abbiamo scelto proprio quel tipo di spettacolo e ne siamo contenti. Tutti hanno reagito molto positivamente!

Sei tornata a teatro, dopo il lockdown, con Proposta di Matrimonio. Ora sei sul palcoscenico con L’Opera del Fantasma (al Teatro Vittoria sino al 2 gennaio 2022). Ci racconti di cosa parla? Chi verrà a vederti cosa si deve aspettare?

A teatro mi sto sfogando. Ho avuto dei ruoli comici e per me è stata una novità. Anche l'Opera del Fantasma è una commedia, su un testo inedito. Lo spettacolo è andato già in scena qualche anno fa ma non è basato su alcun libro e su alcuna opera. La storia è questa: una compagnia deve mettere su uno spettacolo ma a un certo punto viene a mancare il registra. Non spoilero tutto ma vi posso dire che a un certo punto sul palco si alterneranno persone reali e vive e fantasmi. Il pubblico però li avrà costantemente davanti agli occhi e pure gli attori! Quindi... ci sarà un gioco di comunicazione tra personaggi che in realtà non esistono più e altri che vivono ancora. Una serie di equivoci divertente ma con alla base un giallo, un thriller. Si scoprirà come sono avvenute certe morti e per colpa di chi!

Ma oltre al Teatro ti vediamo in TV con Mare Fuori. Sei arrivata in questa avvincente Fiction nella Seconda Stagione. Come è stato entrate in un cast così già brillantemente collaudato?

Io avevo già un pezzetto di cuore nel cast di Mare Fuori perché c'era Ludovica Coscione, una mia carissima amica e collega de Il Paradiso (nel ruolo di Marina Fiore ndr.). Devo anche rivelarti che prima di entrare nel cast della Fiction, sono stata una grande fan della Prima Stagione. Conoscevo già tutti anche se in realtà non li conoscevo di persona. Sono entrata quindi in un posto in cui il set mi era già famigliare e le storie anche.

Avendola seguita da pubblico, quando mi è arrivato il provino, la prima cosa che ho pensato è “cavolo, io non so parlare il napoletano” e invece poi per il mio personaggio, snob e che ha vissuto molto tempo fuori Napoli, non era una prerogativa assoluta. Quando mi hanno affidato il ruolo ho detto “Non ci credo, ce l'ho fatta!”

Chi è Luisa, il personaggio che interpreti in Mare Fuori? Raccontaci di lei.

Un personaggio molto diverso, rispetto per esempio a Clelia. È molto snob, classista, ambigua, manipolatrice ed è abituata a ottenere quello che vuole – e ne è convinta – con i soldi e con la sua bellezza. Usa le sue armi e usa le persone e questo si vede con Lino, la guardia carceraria. Quando mi è arrivata la sua storia ho pensato che ci fosse un grande paradosso. Io che sono sempre impegnata con Pangea, con la battaglia contro la violenza sulle donne, mi è capitato una donna che sminuisce l'argomento. Quando il figlio viene accusato di aver violentato una ragazza, lei non solo cerca di omettere questo reato ma sminuisce persino l'accusa, denigrando la ragazzina violentata da Sasà. Però... vedo che ho fatto un buon lavoro, visto che Luisa è da tutti considerata un'infame!

Mancano poche ore all’Ultima Puntata. Ci riveli qualche spoiler?

Nell'ultima puntata, con gli ultimi due episodi, si scioglierà qualche nodo. Tutto il mistero sulla storia di Luisa e Sasà verrà risolto. Vedremo insomma se l'atteggiamento del mio personaggio porterà davvero a qualcosa. Insomma si capirà se ne uscirà vincente o meno!

Ti manca Il Paradiso delle Signore?

Un pezzo di cuore è rimasto lì, lo ricordo sempre! Il Paradiso mi ha dato tanto però lasciarlo è stata una decisione vincente visto l'anno appena trascorso. Però ho ancora la pochette di Clelia, la porto sempre con me a teatro. I miei trucchi li ho là, non ho il coraggio di mollarla. Mi porto sempre dietro qualcosa dei personaggi a cui mi sono affezionata.

Progetti futuri? Dove avremo il piacere di vederti ancora?

Vorrei tornare un po' a casa perché è stato un anno molto intenso e non mi sono fermata un attimo. Vorrei riposarmi. Ci sono però già delle novità in ballo! Uno è un progetto teatrale che ho in mente e che vorrei portare avanti insieme a dei miei colleghi. Lo stiamo organizzando noi e... vedremo, magari il prossimo anno. Poi io sogno sempre di poter girare qualcosa in Sardegna. Chissà!

L'Ultima Puntata di Mare Fuori va in onda Stasera su Rai2.