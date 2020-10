Mare Fuori: Ci sarà la Seconda Stagione?

Anticipazioni TV

Mentre va in onda l'Ultima Puntata della Prima Stagione di Mare Fuori, i Fan sono in trepidante attesa di notizie su un possibile Secondo Capitolo della fiction...

Sta andando in onda proprio ora su Rai2, l'Ultima Puntata della Prima Stagione di Mare fuori, la Fiction con Carolina Crescentini, Carmine Recano e Vincenzo Ferrera ambientata in un Penitenziario Minorile di Napoli, e i Fan già si chiedono se ci sarà una seconda stagione. La serie, in sei puntate, ha riscosso grande successo di pubblico, ma anche di critica, pare infatti che sia stata venduta in Francia, Germania, Spagna, Scandinavia e si stiano per chiudere le trattative anche con gli Stati Uniti.

Mare Fuori: la Seconda Stagione già in fase di Scrittura

i numeri da Record e l'ottima risposta ottenuta non potevano che spingere il produttore Roberto Serra a confermare un Secondo Capitolo: “Ci siamo ispirati a Nisida e siamo andati per la nostra strada, stiamo scrivendo la seconda stagione della serie." Purtroppo non si sa ancora molto sui tempi necessari per la stesura della sceneggiatura, ma soprattutto l'emergenza Covid, non permette al momento di fare previsioni su quando si potrà iniziare a girare.

Mare Fuori: Confermato Team di sceneggiatura e Cast

I tempi dunque potrebbero essere lunghi, prima di rivedere Mare Fuori sul piccolo schermo di Rai2 bisognerà completare la fase di scrittura e studiare il modo per tornare sul set in sicurezza. Maurizio Careddu, uno degli sceneggiatori della fiction ha aggiunto che purtroppo, al momento, non si hanno notizie neppure riguardo a come si svilupperà la narrazione, ne quante saranno le puntate della seconda stagione. Confermato invece è il team di sceneggiatura, composto da: Cristiana Farina, Maurizio Careddu, Peppe Fiore, Luca Monesi e Paolo Piccirillo. Anche il Cast non dovrebbe subire variazioni, del resto si sa: squadra che vince non si cambia!