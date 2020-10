Mare Fuori Anticipazioni: Stasera su Rai2 la Terza Puntata della Fiction

Anticipazioni TV

Torna stasera su Rai 2, con la Terza Puntata, Mare Fuori, la nuova Fiction con Carolina Crescentini.

Mare Fuori torna stasera - mercoledì 7 ottobre 2020 - su Rai2, con la Terza Puntata. La Fiction targata Rai, racconta le storie di adolescenti che hanno commesso gravi errori e si trovano reclusi all'Istituto di Pena Minorile di Napoli. Qui, 50 ragazzi e 20 ragazze minorenni, che hanno varcato il labile confine tra bene e male, cercano la redenzione per i crimini compiuti. Nel carcere, a picco sul mare, si incontrano le storie di giovani che tentano di sfuggire dal proprio destino, come Carmine (Massimiliano Caizzo) figlio di una famiglia mafiosa; storie di chi non può perdonarsi per un errore fatale, come quello commesso da Filippo (Nicolas Maupas) accusato della morte del migliore amico; storie complesse e toccanti, come quella di Viola (Serena De Ferrari) che è reclusa dopo aver ucciso sua madre senza un apparente motivo. A vegliare sui giovani detenuti ci sono la neo direttrice Paola Vinci (Carolina Crescentini), il comandante della polizia penitenziaria Massimo Esposito (Carmine Recano) e l'educatore Beppe Romano (Vincenzo Ferrera).

Mare Fuori: Dove eravamo rimasti...

Nella Seconda Puntata di Mare Fuori, abbiamo fatto la conoscenza di Naditza, una giovane ragazza che si è fatta arrestare per sfuggire al triste destino che la famiglia ha scelto per lei: sposarsi con un cugino più vecchio di lei di vent'anni, in cambio di una grossa somma di denaro. Nad, questo il suo nomignolo, ha stretto subito un legame con le altre detenute e ha scommesso con loro che il Chiattillo sbaverà ai suoi piedi entro pochi giorni. Abbiamo però anche conosciuto meglio Viola. La giovane, dal carattere glaciale, sconta una pena per omicidio e se Ciro finisce per subirne immediatamente il fascino, Naditza prova per lei un'immediata antipatia. Giura infatti di riuscire a liberare le sue compagne dal giogo con cui Viola le tiene in pugno.

Mare Fuori, le Anticipazioni della Terza Puntata in onda stasera su Rai2

Nel quinto episodio dal titolo La vendetta per guarire, Gemma, una ragazza di Rimini, subisce abitualmente violenza dal fidanzato. Quando però è la sorella a diventare vittima degli abusi, per la giovane Gemma la vendetta sembra l'unico modo per guarire da questo sottile male. La vendetta è nella mente anche di Filippo, che non riesce a rassegnarsi ai soprusi a cui lo sottopone Pino e medita di fargliela pagare. Carmine invece è rinato, dopo aver scoperto che presto diventerà padre.

Nel sesto episodio intitolato L'appartenenza, Edoardo esce dopo aver ottenuto un permesso. Filippo intanto consegna la lametta alla direttrice ma Paola non riesce a farsi rivelare da chi aveva intenzione di difendersi. Ciro scopre che a rubare la lametta è stato Filippo e Pino intende dare una lezione al ragazzo. Ma Ciro, inaspettatamente, sembra aver qualcos'altro in mente per il Chiattillo.

Mare Fuori ci aspetta stasera, mercoledì 7 ottobre 2020, alle 21.20 su Rai 2.