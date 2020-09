Mare Fuori Anticipazioni: Stasera su Rai2 la Seconda Puntata della Fiction

Anticipazioni TV

Torna stasera su Rai 2, con la Seconda Puntata, Mare Fuori, la nuova Fiction con Carolina Crescentini.

Mare Fuori torna su Rai2, stasera mercoledì 30 settembre 2020, con la Seconda Puntata. la nuova Fiction targata Rai racconta le storie di adolescenti che hanno commesso gravi errori e si trovano reclusi all’Istituto di Pena Minorile di Napoli. Qui, 50 ragazzi e 20 ragazze minorenni, che hanno varcato il labile confine tra bene e male, cercano la redenzione per i crimini compiuti. Nel carcere, a picco sul mare, si incontrano le storie di giovani che tentano di sfuggire dal proprio destino, come Carmine (Massimiliano Caizzo) figlio di una famiglia mafiosa; storie di chi non può perdonarsi per un errore fatale, come quello commesso da Filippo (Nicolas Maupas) accusato della morte del migliore amico; storie complesse e toccanti, come quella di Viola (Serena De Ferrari) che è reclusa dopo aver ucciso sua madre senza un apparente motivo. A vegliare sui giovani detenuti ci sono la neo direttrice Paola Vinci (Carolina Crescentini), il comandante della polizia penitenziaria Massimo Esposito (Carmine Recano) e l'educatore Beppe Romano (Vincenzo Ferrera).

Mare Fuori: Dove eravamo rimasti...

Nella Prima Puntata di Mare Fuori ("Vite Spezzate") abbiamo conosciuto due dei protagonisti della nuova serie Tv, in onda su Rai 2: Filippo Ferrari, di origini milanesi, proviene da una famiglia benestante ed è apparentemente un ragazzo modello; Carmine Di Salvo, figlio della malavita, sogna di fare il parrucchiere e liberarsi dal destino di corruzione che lo attende. Le loro storie si incontrano nella cella dell’Istituto di Pena Minorile a Napoli, facendo luce sulle molteplici realtà vissute dai minori detenuti. Il primo è accusato dell’omicidio del suo migliore amico, il secondo è accusato di aver ucciso uno dei ragazzi del Clan, che ha tentato di stuprare la sua fidanzata...

Mare Fuori, le Anticipazioni della Seconda Puntata in onda stasera su Rai2

Terzo Episodio - Ogni Famiglia ha le sue Regole: Un nuovo personaggio entra nel carcere: Naditza, che si è fatta arrestare per sfuggire al destino che la sua famiglia ha deciso per lei: sposarsi, in cambio di soldi, con un cugino di venti anni più vecchio. Nad suona il piano come Filippo e fa una scommessa con le altre detenute: entro pochi giorni il Chiattillo sbaverà ai suoi piedi.

Quarto Episodio - Chi trova un amico trova un tesoro: Al centro della narrazione c'è Viola, una ragazza glaciale che sconta una pena per omicidio con l’aggravante della crudeltà. La ragazza è carismatica e lo stesso Ciro ne subisce il fascino magnetico. Naditza entra in conflitto con lei e cerca di liberare altre detenute dal suo ”giogo”.

Mare Fuori ci aspetta stasera, mercoledì 30 settembre 2020, alle 21.20 su Rai 2.