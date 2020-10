Mare Fuori Anticipazioni: Stasera su Rai2 la Quinta Puntata della Fiction

Anticipazioni TV

Mare Fuori torna stasera - mercoledì 21 ottobre 2020 - su Rai2, con la Quinta Puntata. La Fiction targata Rai, racconta le storie di adolescenti che hanno commesso gravi errori e si trovano reclusi all'Istituto di Pena Minorile di Napoli. Qui, 50 ragazzi e 20 ragazze minorenni, che hanno varcato il labile confine tra bene e male, cercano la redenzione per i crimini compiuti. Nel carcere, a picco sul mare, si incontrano le storie di giovani che tentano di sfuggire dal proprio destino, come Carmine (Massimiliano Caizzo) figlio di una famiglia mafiosa; storie di chi non può perdonarsi per un errore fatale, come quello commesso da Filippo (Nicolas Maupas) accusato della morte del migliore amico; storie complesse e toccanti, come quella di Viola (Serena De Ferrari) che è reclusa dopo aver ucciso sua madre senza un apparente motivo. A vegliare sui giovani detenuti ci sono la neo direttrice Paola Vinci (Carolina Crescentini), il comandante della polizia penitenziaria Massimo Esposito (Carmine Recano) e l'educatore Beppe Romano (Vincenzo Ferrera).

La quarta puntata di Mare Fuori, ha visto protagonisti Filippo e Carmine e la loro amicizia in serio pericolo. Filippo ha scoperto il prezzo della protezione di Ciro ed è stato costretto a compiere un terribile atto contro i suoi stessi genitori. Intanto Edoardo ha approfittato del laboratorio di ceramica per corteggiare Teresa mentre Gemma ha scoperto che sua sorella è peggiorata e in lei si è fatto largo, ancora di più, il desiderio di vendetta.

Nell'episodio intitolato, Legami spezzati, Filippo rientra in Istituto dopo aver portato a termine l'operazione e prova a riavvicinarsi al suo amico Carmine. Edoardo scrive un a bellissima poesia ispirata a Teresa, per provare a partecipare a un concorso ed ottenere un permesso premio. Viola approfitta dei punti deboli di Gemma, per manovrarla. La ragazza riesce a spingerla verso il fidanzato che lei stessa ha provato a uccidere per vendicare la sorella.

Nell'episodio intitolato, Le forme dell'amore, Carmine la situazione si fa sempre più difficile giorno dopo giorno. Il ragazzo ha ricevuto l'ordine di uccidere Massimo altrimenti pagherà con la vita. Anche Nina e suo figlio sono in pericolo, Filippo gli è vicino e gli promette che troveranno una vita d'uscita. Naditza non riesce a togliersi Filippo dalla testa e prende a suonare febbrilmente, forse per sentirsi più vicino a lui e coltivare la speranza per il loro amore. Edoardo, arriva in finale al concorso poetico e spera di esaudire il suo desiderio.

Mare Fuori ci aspetta stasera, mercoledì 21 ottobre 2020, alle 21.20 su Rai 2.