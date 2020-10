Mare Fuori Anticipazioni: Stasera su Rai2 la Quarta Puntata della Fiction

Anticipazioni TV

Torna stasera su Rai 2, con la Quarta Puntata, Mare Fuori, la nuova Fiction con Carolina Crescentini.

Mare Fuori torna stasera - mercoledì 14 ottobre 2020 - su Rai2, con la Quarta Puntata. La Fiction targata Rai, racconta le storie di adolescenti che hanno commesso gravi errori e si trovano reclusi all'Istituto di Pena Minorile di Napoli. Qui, 50 ragazzi e 20 ragazze minorenni, che hanno varcato il labile confine tra bene e male, cercano la redenzione per i crimini compiuti. Nel carcere, a picco sul mare, si incontrano le storie di giovani che tentano di sfuggire dal proprio destino, come Carmine (Massimiliano Caizzo) figlio di una famiglia mafiosa; storie di chi non può perdonarsi per un errore fatale, come quello commesso da Filippo (Nicolas Maupas) accusato della morte del migliore amico; storie complesse e toccanti, come quella di Viola (Serena De Ferrari) che è reclusa dopo aver ucciso sua madre senza un apparente motivo. A vegliare sui giovani detenuti ci sono la neo direttrice Paola Vinci (Carolina Crescentini), il comandante della polizia penitenziaria Massimo Esposito (Carmine Recano) e l'educatore Beppe Romano (Vincenzo Ferrera).

Mare Fuori: Dove eravamo rimasti...

La terza puntata di Mare Fuori, è stata una puntata di scontri terribili. Il carcere è in subbuglio dopo che Filippo, che da tempo medita vendetta, ha sottratto una lametta per difendersi da Pino. La direttrice si è però accorta della sparizione e ha sospeso i permessi e le attività ricreative. Questo ha alimentato la rabbia tra i detenuti. Abbiamo inoltre fatto la conoscenza di Gemma, una ragazza di Rimini, finita in carcere dopo essersi vendicata del suo fidanzato violento.

Mare Fuori, le Anticipazioni della Quarta Puntata in onda stasera su Rai2

Nell'episodio intitolato, L'amore malvagio, l'amicizia tra Filippo e Carmine è in crisi proprio ora che avrebbero bisogno l'uno dell'altro. Filippo, non tarda a scoprire il prezzo della protezione di Ciro: durante il permesso incontrerà la sua famiglia in un ristorante e dovrà svolgere un tremendo compito assegnatogli dal giovane boss. Edoardo approfitta dell'attività al laboratorio di ceramica per corteggiare a modo suo Teresa. Gemma, durante i colloqui con la madre, scopre il peggioramento della sorella sprofondando nei sensi di colpa. Intanto Viola intuendone la debolezza, non fa che girarle intorno.

Nell'episodio intitolato, Conosci te stesso, Massimo continua ad avere per Carmine un occhio di riguardo e non sospetta nulla dell'ordine che ha ricevuto: liberarsi di lui. Si rivede in lui, gli racconta la sua storia, di come a volte sia difficile fare la scelta giusta perché comporta un prezzo da pagare molto alto. Intanto Filippo ha incontrato i genitori a Napoli ma deve obbedire a Ciro e mettere l'auto del padre a disposizione degli amici del giovane boss.

Mare Fuori ci aspetta stasera, mercoledì 14 ottobre 2020, alle 21.20 su Rai 2.