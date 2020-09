Mare Fuori Anticipazioni: la Terza Puntata della Fiction in onda mercoledì 7 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo la Trama della Terza Puntata della Fiction con Carolina Crescentini, in onda in Prima TV mercoledì 7 ottobre 2020, su Rai2.

Torna mercoledì prossimo, 7 ottobre 2020, l'appuntamento con Mare Fuori, in onda su Rai2 alle 21.20. La Fiction con Carolina Crescentini e Carmine Recano, racconta le storie di alcuni giovani detenuti nell'Istituto Penitenziario Minorile a Napoli. Tra minacce, amori, fughe, esami di scuola, partite di pallone, risse, cadute all’inferno e inaspettate resurrezioni, nel corso delle puntate si scoprirà che l’IPM ha le sue regole, le sue alleanze, le sue leggi.

Mare Fuori: Cosa è successo nella Seconda Puntata

Un nuovo personaggio entra nel carcere: Naditza, che si è fatta arrestare per sfuggire al destino che la sua famiglia ha deciso per lei: sposarsi, in cambio di soldi, con un cugino di venti anni più vecchio. Nad suona il piano come Filippo e fa una scommessa con le altre detenute: entro pochi giorni il Chiattillo sbaverà ai suoi piedi. Al centro della narrazione del quarto episodio c'è Viola, una ragazza glaciale che sconta una pena per omicidio con l’aggravante della crudeltà. La ragazza è carismatica e lo stesso Ciro ne subisce il fascino magnetico. Naditza entra in conflitto con lei e cerca di liberare altre detenute dal suo ”giogo”.

Mare Fuori: le Anticipazioni della Terza Puntata, in onda mercoledì 7 ottobre su Rai2

Mercoledì 7 ottobre 2020, Mare Fuori andrà in onda su Rai2 con la Terza Puntata composta da due nuovi episodi dal titolo: La vendetta per guarire; L'appartenenza. Sarà una puntata di scontri terribili e vedremo il carcere in subbuglio: secondo le Anticipazioni infatti, Filippo che da tempo medita vendetta, sottrae una lametta per difendersi da Pino, ma la direttrice si accorge della sparizione e sospende i permessi e le attività ricreative. Questo alimenta la rabbia tra i detenuti...

La Seconda Puntata di Mare Fuori va in onda mercoledì 7 ottobre 2020, su Rai 2 alle 21.20.