Mare Fuori Anticipazioni: la Sesta Puntata della Fiction in onda mercoledì 28 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo la Trama della Sesta Puntata della Fiction con Carolina Crescentini, in onda in Prima TV mercoledì 28 ottobre 2020, su Rai2.

Torna mercoledì prossimo, 28 ottobre 2020, l'appuntamento con Mare Fuori, in onda su Rai2 alle 21.20. La Fiction con Carolina Crescentini e Carmine Recano, racconta le storie di alcuni giovani detenuti nell'Istituto Penitenziario Minorile a Napoli. Tra minacce, amori, fughe, esami di scuola, partite di pallone, risse, cadute all’inferno e inaspettate resurrezioni, nel corso delle puntate si scoprirà che l’IPM ha le sue regole, le sue alleanze, le sue leggi.

Mare Fuori: Cosa è successo nella Quinta Puntata

Nelle Quinta Puntata di Mare Fuori abbiamo visto Fillippo sempre più in difficoltà con Ciro e Carmine sempre più combattuto se eseguire l'ordine di uccidere Massimo o meno. Tra i due ragazzi è finalmente tornato il sereno e Filippo promette all'amico che lo aiuterà a uscire da questa situazione. Intanto Edoardo ha continuato a corteggiare Teresa mentre Viola sembra aver trovato un modo per manovrare Gemma. Naditza invece è sempre più presa da Filippo e spera di poter coltivare il loro amore.

Mare Fuori: le Anticipazioni della Sesta Puntata, in onda mercoledì 28 ottobre su Rai2

Mercoledì 28 ottobre 2020, Mare Fuori andrà in onda su Rai2 con la Sesta Puntata composta da due nuovi episodi. Nell'episodio intitolato Fai la cosa Giusta, Massimo e Paola cercano disperatamente Carmine e un'intuizione li conduce al porto. Carmine decide di non uccidere Massimo e di fuggire insieme a Nina senza perdere tempo. Ciro scopre che dietro al fallimento del suo piano c'è lo zampino di Filippo e di Carmine. Il boss vuole vendicarsi ma Naditza evita il peggio e per proteggere Filippo, compie un gesto talmente trasgressivo, che non solo fa finire il giovane in isolamento ma potrebbe allontanarlo per sempre da lei. Nell'episodio intitolato Morire per vivere, Carmine è rientrato nell' IPM e raggiunge Filippo in isolamento. I due ragazzi sanno perfettamente cosa stanno rischiando e Carmine vuole che l'amico dica la verità e si salvi

La Sesta puntata di Mare Fuori va in onda mercoledì 28 ottobre 2020, su Rai 2 alle 21.20.