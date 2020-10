Mare Fuori Anticipazioni: la Quinta Puntata della Fiction in onda mercoledì 21 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo la Trama della Quinta Puntata della Fiction con Carolina Crescentini, in onda in Prima TV mercoledì 21 ottobre 2020, su Rai2.

Torna mercoledì prossimo, 21 ottobre 2020, l'appuntamento con Mare Fuori, in onda su Rai2 alle 21.20. La Fiction con Carolina Crescentini e Carmine Recano, racconta le storie di alcuni giovani detenuti nell'Istituto Penitenziario Minorile a Napoli. Tra minacce, amori, fughe, esami di scuola, partite di pallone, risse, cadute all’inferno e inaspettate resurrezioni, nel corso delle puntate si scoprirà che l’IPM ha le sue regole, le sue alleanze, le sue leggi.

Mare Fuori: Cosa è successo nella Quarta Puntata

Nelle Quarta Puntata di Mare Fuori abbiamo visto barcollare l'amicizia tra Carmine e Filippo, proprio nel momento in cui entrambi i ragazzi avevano bisogno l'uno dell'altro. Edoardo intanto ha cominciato a corteggiare, a modo suo, Teresa mentre Gemma ha scoperto che le condizioni di salute di sua sorella sono peggiorate. Massimo continua ad avere un occhi di riguardo nei confronti di Carmine, senza sapere dell'ordine che ha appena ricevuto: ucciderlo. Filippo, che ha incontrato i genitori a Napoli, è stato invece costretto a obbedire agli ordini di Ciro e mettere l'auto del padre a disposizione del giovane boss.

Mare Fuori: le Anticipazioni della Quinta Puntata, in onda mercoledì 21 ottobre su Rai2

Mercoledì 21 ottobre 2020, Mare Fuori andrà in onda su Rai2 con la Quinta Puntata composta da due nuovi episodi dal titolo: Legami spezzati e Le forme dell'amore. Filippo torna in carcere e informa Ciro che l'operazione da lui ordinata, è andata a buon fine. Il boss però scopre che il suo piano non è andato a buon fine e vuole sapere chi lo abbia tradito. Filippo si riavvicina a Carmine a cui racconta tutto quello che è successo mentre Viola spinge Gemma a vendicarsi del suo fidanzato. Edoardo colpisce Teresa con una poesia dedicata a lei. Il ragazzo vuole vincere un concorso e ottenere un permesso premio.

