Mare Fuori Anticipazioni: la Quarta Puntata della Fiction in onda mercoledì 14 ottobre 2020

Scopriamo la Trama della Quarta Puntata della Fiction con Carolina Crescentini, in onda in Prima TV mercoledì 14 ottobre 2020, su Rai2.

Torna mercoledì prossimo, 14 ottobre 2020, l'appuntamento con Mare Fuori, in onda su Rai2 alle 21.20. La Fiction con Carolina Crescentini e Carmine Recano, racconta le storie di alcuni giovani detenuti nell'Istituto Penitenziario Minorile a Napoli. Tra minacce, amori, fughe, esami di scuola, partite di pallone, risse, cadute all’inferno e inaspettate resurrezioni, nel corso delle puntate si scoprirà che l’IPM ha le sue regole, le sue alleanze, le sue leggi.

Mare Fuori: Cosa è successo nella Terza Puntata

Nelle Terza Puntata di Mare Fuori abbiamo fatto la conoscenza di Gemma, una ragazza di Rimini, che per vendicarsi degli abusi subiti da lei e da sua sorella, è finita in carcere per scontare la sua dura pena. Filippo invece ha rubato una lametta e ha corso il grave rischio di essere duramente punito da Pino, furioso con lui per il suo gesto. Solo l'intervento inaspettato di Ciro, ha evitato il peggio. Carmine invece ha scoperto di essere in procinto di diventare padre e non sta più nella pelle per la gioia.

Mare Fuori: le Anticipazioni della Quarta Puntata, in onda mercoledì 14 ottobre su Rai2

Mercoledì 14 ottobre 2020, Mare Fuori andrà in onda su Rai2 con la Quarta Puntata composta da due nuovi episodi dal titolo: L'amore malvagio e Conosci te stesso. Sarà una puntata molto importante per Filippo e Carmine. La loro amicizia subirà un grosso scossone proprio nel momento in cui l'uno ha bisogno dell'altro. Intanto Massimo continuerà ad avere un occhio di riguardo per Carmine, senza sospettare nulla sull'ordine che ha ricevuto. Gemma invece scoprirà con orrore che le condizioni di sua sorella sono peggiorate notevolmente.

