Mare Fuori: al via Stasera su Rai 2 la Seconda stagione della Fiction con Carolina Crescentini

Si ritorna nel carcere minorile di Napoli fra i ragazzi pieni di entusiasmo e problemi e il personale, su tutti la direttrice interpretata da Carolina Crescentini. Le anticipazioni sulla seconda stagione di Mare fuori, che debutta questa sera.

I ragazzi di Mare fuori sono pronti a tornare con la seconda stagione. La fiction della prima serata di Rai2, infatti, è l'appuntamento da non perdere di oggi, mercoledì 17 novembre. Primo di sei appuntamenti. I giovani detenuti dell'Istituto Penitenziario Minorile, problematici ma pieni di energia, in questa nuova serie dovranno confrontarsi con le rispettive famiglie, oltre al senso di comunità e agli adulti che vogliono cambiarli e riabilitarli, per vivere nella società esprimendo le proprie potenzialità.

Carolina Crescentini è sempre la dura direttrice Paola Vinci, capace però di grande umanità. Con lei Carmine Recano, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, per una fiction diretta da Milena Cocozza e Ivan Silvestrini, da un'idea originale di Cristiana Farina, che l'ha scritta insieme a Maurizio Careddu e Luca Monesi. Una coproduzione Rai Fiction e Picomedia prodotta da Roberto Sessa.

Le Anticipazioni sulla Prima Puntata della Fiction Mare Fuori

Carmine è sospeso tra la vita e la morte, ma Nina non si arrende, convinta che per avere un futuro bisogna crearselo. Massimo schiacciato dal senso di colpa decide di lasciare il suo posto di comandante e Paola si ritrova sola a fronteggiare i ragazzi dopo la morte di Ciro, uno di loro in particolare chiede vendetta. Paola vuole trasferire Filippo Ferrari in modo da evitare tragiche conseguenze. A compromettere il fragile equilibrio ritorna una vecchia conoscenza: Pino ‘o Pazzo.

Sasà, un ragazzo della Napoli bene entra in istituto per un reato che non viene rivelato. Diventa un nuovo bersaglio. Naditza sta per uscire e Filippo convince i suoi ad ospitarla a Milano. ‘O Chiattillo, però, è nel mirino di Pirucchio che vuole vendicare Ciro. Carmine esce dal coma e Nina gli annuncia il giorno delle loro nozze. I due si sposano sotto protezione. Filippo è il suo testimone. I Di Salvo non sono invitati. Il matrimonio è finito quando il destino presenta il conto e la vendetta si compie.