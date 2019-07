Manifest: Stasera in onda quattro nuovi episodi

Anticipazioni TV

Le anticipazioni e le trame delle puntate in onda su Canale 5.

Questa sera, mercoledì 31 luglio, alle 21.23 su Canale 5 andranno in onda quattro nuovi episodi di Manifest, la serie fantascientifica creata da Jeff Rake (The Mysteries of Laura) e prodotta da Robert Zemeckis e Jack Rapke. Qui le trame e le anticipazioni.

Nell'episodio 13, intitolato Avvicinamento autorizzato, Michaela indaga sul passato di Zeke, mentre la famiglia di Ben deve affrontare la reazione negativa del pubblico.

Nell'episodio 14, dal titolo Aggiornamento, Ben sospetta che un gruppo di fanatici abbia rapito Saanvi. Intanto, Michaela cerca di capire come gestire il suo riavvicinamento a Jared, e Zeke riceve un'infausta chiamata.

Nell'episodio 15, Atterraggio brusco, quando Michaela conosce il misterioso James Griffin, i passeggeri scoprono cosa succede se l"e voci" parlano alle persone sbagliate.

Infine, nell'episodio 16, Orario di partenza previsto, l'ultimo della prima stagione della serie, Griffin progetta di dare al mondo intero il dono delle "voci". Tra Jared e Zeke, la tensione sale alle stelle, mentre Ben, Grace e Olive fanno una scoperta devastante.

A metà strada tra Lost e Flash Forward, questo mystery drama di NBC racconta la storia dei passeggeri e della crew delll'aereo di linea numero 828 della Montego Air. Sopravvissuti ad un volo scosso da forti turbolenze, i protagonisti scoprono all'atterraggio che sono passati più di cinque anni da quando sono partiti, nonostante a loro sembrino trascorse solo poche ore. L'idea per questo soggetto è venuta a Rake ben dieci anni fa, mentre era in macchina con sua moglie e i figli. "Mentre guidavo ho pensato: cos'è che potrebbe costringere i membri di una famiglia a separarsi per poi ritrovarsi di nuovo a rimettere insieme i pezzi delle proprie vite?", ha raccontato in un'intervista con Hotcorn. "Ci sono voluti diversi anni prima che qualcuno fosse interessato a realizzare la mia idea. Poi quando è accaduto il tragico evento della sparizione del volo Malasya Airlines, nel 2014. improvvisamente la gente ha cominciato a relazionarsi con un mistero che aveva un riscontro nella vita reale".