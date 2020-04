Maltese - Il romanzo del commissario: Stasera seconda puntata in replica su Rai2

Anticipazioni TV

Secondo appuntamento con le repliche della miniserie che vede protagonista Kim Rossi Stuart.

Torna stasera in replica su Rai 2 con la seconda puntata, Maltese - Il romanzo del commissario, miniserie in 4 puntate per la regia di Gianluca Maria Tavarelli, chiamato a dirigere una cast che vede - accanto al protagonista Kim Rossi Stuart, nei panni di Dario Maltese, commissario capo della Questura di Trapani impegnato nella lotta alla mafia -: Valeria Solarino, Rike Schmid, Francesco Scianna, Enrico LoVerso, Marco Leonardi, Roberto Nobile, Antonio Milo, Eros Pagni e Michela Cescon. Una grande storia Italiana ambientata nelle atmosfere seppiate di una Trapani sospesa nel tempo - nel resto dell'Italia sono gli anni settanta, 1976 per la precisione - dove il commissario Maltese torna, dopo un'assenza lunga di vent'anni, con lo scopo di indagare sulla morte di un amico.

Maltese - Il romanzo del commissario: Dove eravamo rimasti...

Dopo vent'anni passati nella Capitale, il commissario Dario Maltese torna a Trapani, nella sua Sicilia, per fare da testimone di nozze a Gianni, amico d'infanzia e collega, anche lui commissario nella cittadina affacciata sul mare. Alla vigilia del matrimonio, un evento tragico sconvolge il protagonista al punto da fargli prendere una decisione importante: davanti ai suoi occhi si compie il brutale omicidio di Gianni e della sua futura moglie; Maltese non può fingersi indifferente, sente il dovere di indagare sull'episodio e per farlo si trasferisce in pianta stabile nella città natale. Presto intuisce che si è trattato di un omicidio di stampo mafioso...

La Trama Ufficiale della seconda puntata di Maltese - Il romanzo del commissario

Il commissario di origini siciliane, tornato nella città natale dopo vent'anni di assenza, riceve il testimone dall'amico Gianni, diventando commissario capo della questura di Trapani. L'indagine sulla morte dell'amico, ucciso brutalmente davanti ai suoi occhi, risulta interconnessa a una serie di casi apparentemente minori dei quali Gianni si era occupato nei mesi che hanno preceduto l'assassinio. Guardati con la lente di ingrandimento, questi casi sembrano puntare a un'organizzazione mafiosa in ascesa, che le istituzioni si rifiutano di riconoscere. Intanto si palesano le ragioni per le quali Maltese ha lasciato la città tanto tempo prima.

L'Appuntamento con Maltese - Il romanzo del commissario è per stasera su Rai 2 a partire dalle 21.20